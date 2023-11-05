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Сегодня, 09:00

«Локомотив» — «Спартак»: результаты матчей РПЛ и статистика игр

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Станислав Магкеев (ФК «Локомотив»).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в 14-м туре российской премьер-лиге (РПЛ) 5 ноября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В истории очных противостояний команды встречались 64 раза в чемпионате России. Железнодорожники одержали 20 побед, а красно-белые были сильнее 28 раз. Еще 16 встреч завершились вничью.

В последних пяти играх РПЛ между московскими клубами «Спартак» побеждал дважды (2:1, 1:0), красно-зеленые отмечали победу два раза (1:0, 2:0). Один раз матч закончился ничьей (1:1).

В предыдущих двух встречах сильнее были красно-белые (2:1, 1:0), один из матчей был на чужом поле.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Родригао побил рекорд Головина по точным передачам за матч в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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