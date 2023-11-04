Родригао побил рекорд Головина по точным передачам за матч в РПЛ

Защитник «Зенита» Родригао установил новый рекорд РПЛ по точным передачам за матч.

По данным Opta Sports, 28-летний бразилец отдал 116 точных передач в матче с «Балтикой» (2:0) в 14-м туре РПЛ. Этот результат является рекордным с момента начала ведения статистики (2009 год).

Предыдущий рекорд установил экс-игрок ЦСКА Александр Головин, отдавший в матче с «Уралом» в 2016 году 114 точных передач.