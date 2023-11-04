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Сегодня, 23:22

Родригао побил рекорд Головина по точным передачам за матч в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Родригао.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Родригао установил новый рекорд РПЛ по точным передачам за матч.

По данным Opta Sports, 28-летний бразилец отдал 116 точных передач в матче с «Балтикой» (2:0) в 14-м туре РПЛ. Этот результат является рекордным с момента начала ведения статистики (2009 год).

Предыдущий рекорд установил экс-игрок ЦСКА Александр Головин, отдавший в матче с «Уралом» в 2016 году 114 точных передач.

Источник: Opta Sports
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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