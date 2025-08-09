Футбол
Хет-трик Батракова принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле победил «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ — 4:2.

Хет-трик у железнодорожников оформил Алексей Батраков. Полузащитник отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один мяч у хозяев на 49-й минуте забил Дмитрий Воробьев.

У «Спартака» голами отметились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 78-й минуте.

«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:2
Спартак

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Шевроле

    эт про Спартак из нальчика

    11.08.2025

  • _моро

    свиномес, будь точнее)

    11.08.2025

  • lokomo61

    Это не позор.....это ваше привычное состояние

    10.08.2025

  • krinf15

    От этого никак не легче... )))

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Берадор Абдураимов бурчакдан топ тепады хисоб 0-0

    10.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    отборный словесный понос

    10.08.2025

  • hovawart645

    Нет, не нормально. Искал повод для пенальти. За их грубость ни одной жк! Нам пенальти назначили за нарушение, было, но до этого нарушения на наших даже не свистнул! Тянул он их. Точнее, нас тормозил.

    10.08.2025

  • Деметрио

    Не хрюкай при людях, некультурно. Вот дома, в хлеву, сколько угодно можешь!

    10.08.2025

  • Спринт

    Придурёнок позырь в календарь игр .. могеть не будешь нести дилетанской ахинейки про .. куды лучше не вылетать .. до Заправашки тушинский колхозчи доедет на телеге башкир-бабая ..

    10.08.2025

  • Nikolay Zavyalov

    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 13-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

    10.08.2025

  • За Шалимова

    Маме здоровья!

    10.08.2025

  • hovawart645

    Да! С победой! Супер!

    09.08.2025

  • BOVArius

    Хорошо подмечено. А ведь ростом с корешок. А успевал...

    09.08.2025

  • BOVArius

    С победой дорогой... Чё творят, а...

    09.08.2025

  • BOVArius

    Не не. Сгодится нам этот фраерок

    09.08.2025

  • BOVArius

    СПАСИБО ПАРНИ!!! Спартак казался воспрянул... Но гений Батркова решил по своему... Отличное дерби. На нервах. Победа за 6 очков. Во втором круге опыт на выезде может быть больно. Но сейчас мы празднуем.

    09.08.2025

  • Автогол

    Почему Сборную России тренирует Карпин, а не Галактионов?

    09.08.2025

  • whydoesmyheartfeelsobad

    Мы сыграли с Талем десять партий — В преферанс, в очко и на бильярде — Таль сказал: «Такой не подведёт!»».

    09.08.2025

  • resifi

    А мне матч понравился! Особенно счёт!:stuck_out_tongue_winking_eye:

    09.08.2025

  • vemolin

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    09.08.2025

  • Спринт

    соплюний с недержанием кала .. ты то хлюпаковый откель вылез в сортире .. сдрызднесь .. внюхай гуртом массовочко с сожиталями ..

    09.08.2025

  • whydoesmyheartfeelsobad

    Какое рекордное десятое? Вы в первой лиге ковырялись разок.

    09.08.2025

  • Шевроле

    Напомню... Локо в старте 1, ОДИН легионер, Спартак...

    09.08.2025

  • Шевроле

    83 литерный прям задавил негров из спартака

    09.08.2025

  • Lars Berger

    Батраков и Локо - молодцы.

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Ну ты, блин, оракул. Угадал, что и позор сольёт. Только Спартак проиграл лидеру, а зенит команде. еоторая на последнем. месте.

    09.08.2025

  • Alexander Antipov

    Так и ввигрывются матчи.

    09.08.2025

  • fedland

    никто не готов к чемпионату из грандов. начинать новый чемпионат через 1,5 месяца как закончился прошлый, странное решение. такого нет нигде. у нас не осень/весна, а лето/весна...какой был смысл переходить

    09.08.2025

  • Aprel

    Спартак приятно удивил! Каждая победа Спартака приближает к чемпионству! Вперёд Спартак! Спартак с победой! :relaxed:?

    09.08.2025

  • Слоноул

    Матч Премьер со своим комментарием ниже всякой критики.

    09.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Сказать, что я расстроен, ничего не сказать. Не понимаю зачем в Спартак накупили этиз тупорылых головешек? Максименко вообще по пояс деревянный.Станкович физкультурник, не тренер. Когда уже прекратится это издевательство над командой?

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    зинит только ахмат можщ победить

    09.08.2025

  • the gathering !

    да там все потерянные, угальде, ливай, солари и прочие

    09.08.2025

  • the gathering !

    массалыга сегодня запомнился тем что пальнул сильно выше ворот, как в юношеском футболе на кубок района

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты мудило, МАО. Убейся об стену, дэбил.

    09.08.2025

  • RobertH

    Будешь отмечать 1 ноября семнадцатилетие? Развязывай потихоньку. А то вот прочитал, что если не пьёт, то или хворый, или падлюка... Я не хочу, чтобы это было про тебя!

    09.08.2025

  • the gathering !

    других русских игроков нет. и теперь даже средняки типа Сергеева и Комличенко хер кладут на Спартак. лет 10 назад еще бежали бы сверкая пятками

    09.08.2025

  • Врн36

    дай бог ей здоровья

    09.08.2025

  • the gathering !

    маркиньоса бы на правый фланг, а солари обратно в аргентину

    09.08.2025

  • Sinaron

    Митька, ты опять со своим страпоном общаешься? Какой же убогий в своих мыслях и действиях. Сглатывай.

    09.08.2025

  • the gathering !

    повзрослел, в пас играет

    09.08.2025

  • Заполярье

    Спартак победил Локо это голая правда! Локо скатился вниз таблицы...:sunglasses:

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Так вроде ПОЗОР сейчас только с Ахматом играет. С чего вдруг ты взял, что его уже трахнули. Пока ещё не ясно. Подождём.

    09.08.2025

  • Спринт

    Колхоз вназад" Вназад колхоз!

    09.08.2025

  • Aprel

    Спартак просто разгромил Локо! Победа Спартака убедительна и верна! Это как глоток свежего воздуха! Станкович молодец! Одни победы и прорывы! :relieved:

    09.08.2025

  • Спринт

    .. пердя ссышь под себя и от этого смакуешь .. энто тобе дано

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    спартак проиграл, а не локо победил. при 2-2 ничего не ясно было

    09.08.2025

  • Заполярье

    Странное дело, победил Спартак, а хвалят Локо! Сюр! :slight_smile:

    09.08.2025

  • Иван Л.

    Бака всё-таки две голевые отдал. А на третий гол вообще отлично подал. Сам удивлялся зачем его взяли

    09.08.2025

  • 55555....

    Это в какой европе,вы играете??))

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    Дыра в воротах привезла 3,5 мяча. А все тут диферамбы локо поют. Играли ровно, но...какой мудень Митрюшкина прос..упустил

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    не в этот год. а может и не в следующий. там с математикой не все так просто

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Лишь бы не в зенит.

    09.08.2025

  • 55555....

    На примере Дмитриева,Спартак просрал уйму Российских и своих игроков.С сфере грядущего лимита, наш Спартак в полной жо.пе!! Если выпустить на поле,Дмитриева,Зорина и Массалыгу,увидим гов.но.что ставит серб......Солари,Гарсию и Барко(плюнувшего на Спартак). Да,семья дороже.... Увядшего Угальде. Да можно много кого перечислять. Вот Мартинс да Маркиньос,,это люди,что верят в футбол. Жаль,если Гл.тренера не сменят,пока есть время. А то,что просрем ближайшие две, а то и три игры,спору нет...

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Да зенит-то сейчас тоже со скрипом идёт. Три игры, и имея такой состав, не только никого не разорвал, а можно сказать, даже отскочил.

    09.08.2025

  • Спринт

    .. внюхай пуки колхозные .. тобе не дано втямить. Не принимаю на грудь с 1 ноября 2008.

    09.08.2025

  • Alexander Loginov

    И это еще Пиняева не было.

    09.08.2025

  • Железный дорожник

    счастье есть...

    09.08.2025

  • Заполярье

    Такой Спартак и Реал порвёт! Повезло испанцам, что мы только в лиге Европы играем...А так бы, что ты! Спартак с победой! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    09.08.2025

  • SpartakSirius

    чучело , рот прикрой свой . Какая разница где с Зенитом играть

    09.08.2025

  • Заполярье

    Жаль 7 не засчитали! Судья продажная, дон....:innocent:

    09.08.2025

  • 55555....

    А Солари зачем?

    09.08.2025

  • Aprel

    Не надо смотреть таблицу! Надо просто знать, что Спартак победил Локо, с разгромным счётом 6 : 0 ! Спартак с победой!:sunglasses::money_mouth::relieved:

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Спартак продул очередной чемпионат. А Локо может его выиграть.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тебя, мудака, ждёт. Поможешь?

    09.08.2025

  • Заполярье

    Спартак крут! Разметал Локо по полю, как мух...Спартак с победой! :sunglasses::money_mouth::relieved:

    09.08.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Дайте уже Сане Мостовому порулить Спартаком, доколе будете мариновать мегатренера

    09.08.2025

  • ровнов

    Русским пацанам проиграли. Это засчется.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Воткни кол себе в жопу

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Скорее бы вас всех, пидерских, туда определили.

    09.08.2025

  • ровнов

    М какой педераст скажет, ч то вРоссии нет игроков? Наверноеитольео Топтыгин иМиллер.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не пиши выпимши. Не понимаю тебя

    09.08.2025

  • Aprel

    Мы их душили, душили...Это не про игру, а про народ России!:sunglasses::money_mouth::relieved:

    09.08.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Дайте Сане Мостовому порулить Спартаком !!!

    09.08.2025

  • Баск

    Брошу-ка я в бочку спартаковского дерьма ложку меда. Дмитриев очень хорошо вышел. Молодец парень.

    09.08.2025

  • Aprel

    8 голов! :innocent:

    09.08.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Дайте Сане Мостовому порулить командой!!!!

    09.08.2025

  • Заполярье

    Видимо быть, у руля команды, целых 25 лет, это слишком для Станковича! С другой стороны, одни победы и прорывы! Может ещё потерпеть и подождать? Спартак опять победил, но как-то легко, можно даже сказать; шутя! От таких побед, дух перехватывает...:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    09.08.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Такое ощущение , что его игроки сливают

    09.08.2025

  • 55555....

    Будет дрочить еще сутки...

    09.08.2025

  • Спринт

    пук пущай апущенець под шконкой .. ариентируй колхозных сожителей

    09.08.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Дайте Сане Мостовому порулить, хуже не будет :grin:

    09.08.2025

  • 55555....

    Твой энтузиазм,порой зашкаливает. Будь умнее...Смотри в точку. А нам ныне,там места нет. ..

    09.08.2025

  • Один человек

    Матч не смотрел, но у Спартака не засчитали 11 голов, не назначили 12 чистых пенальти в ворота Локо, 6 голов в их ворота были с нарушением правил и 12 игрокам Локо не дали красные карточки)

    09.08.2025

  • d.Lavrentev77

    Хуже было только когда весь стадион кричал иди на.... Кононов Олег

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Для всех очевидно, что ты - м.ак

    09.08.2025

  • freak

    гыыыыы

    09.08.2025

  • Aprel

    Какой прекрасный Спартак! Локо опять мучался на поле! Спартак могуч и быстр как черепаха Тортилла! Просто прекрасно! Спартак с победой! :slight_smile:

    09.08.2025

  • Олег Кн.

    1.68 два гола головой. Нас с победой, едем дальше.

    09.08.2025

  • Papaev

    Я правильно вас понял, что в ответ мы также должны дружно плюнуть в "тупой денежный мешок"?....

    09.08.2025

  • the gathering !

    а кроме Батракова кто? не уж то кто то кто перекусывает все атаки в опорной зоне из ЦСКА?

    09.08.2025

  • МАО

    Некосов, ты дурак

    09.08.2025

  • 55555....

    Один Дмитриев,сделал больше чем все игроки Спартака...А Батракову только да, браво!!!

    09.08.2025

  • Арутюн Карапетович

    Размазали, однако. Кто-то играл, а кто-то горячился и мельтешил с серьезными лицами. Ну да ладно, русским ребятам проиграть не стыдно, если по делу.

    09.08.2025

  • TomCat

    Таблица радует глаз!

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Там совсем глубокая печаль в глазах.)

    09.08.2025

  • Aprel

    Они и Вас и меня - не понимай...:pensive:

    09.08.2025

  • Jackson 57

    Не затрахался ещё сам с собой разговаривать, Залиханочка с какашкой?

    09.08.2025

  • Пахтакор чемпион

    Кроме того, прекрасно видит поле и и очень хорошо владеет мячом. Не дриблинг, а культура паса.

    09.08.2025

  • puzo-75

    Хотелось бы узнать у тренеров вратарей Спартака, хотя бы у Дарвина- почему Митрюшкин играет в Локомотиве?

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ты - ебан..т

    09.08.2025

  • Охотник на свинорылых

    в рот вам кончили

    09.08.2025

  • the gathering !

    зенит разорвет такой не знающий что делать на поле Спартак

    09.08.2025

  • МАО

    Батраков, сцука, хорош.

    09.08.2025

  • ровнов

    Вы как с дзюбой? Все в попу?

    09.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Надо признать- Лохо хорош. Но и не менее важно, что свинарник оооочень плох, особенно в обороне. Батраков безусловно классный игрок. Он ведь забивает много совсем не очевидных голов, т.е. не теряется в сложных ситуациях и быстро принимает решение.

    09.08.2025

  • МАО

    вас уже выпустили из сумашедшего дома ?

    09.08.2025

  • Заполярье

    Идиоты смотрят телевизор и верят, а в победу Спартака - нет! Очнитесь! Лю-ди!!! Спартак победил! Спартак победил! Спартак победил! :relaxed:?:rofl::money_mouth:

    09.08.2025

  • geviol

    а отсосал ведь ты,и твой клуб,кончил в не туда куда надо,заднеприводной клуб,ну пусть соосёт в пердиве

    09.08.2025

  • Василий Павлович

    Слишком много стало результативных ошибок паспортистов. Особенно в начале игры. Сразу даем фору( Заболотный, Максименко), а потом с выпученными глазами пытаемся отыграться. Ну и " перл" им Зобнина в Самаре был "вовремя". Какие то паспортисты у нас бедовые)

    09.08.2025

  • МАО

    Спартак - позор Российского Футбола!

    09.08.2025

  • Спринт

    Никакой максимка и туповатый умяр главные клоуны в тушинском пассиве лукойла. Что для всех давно очевидно, акромя примитивных болел колхозной башкир-кызымки.

    09.08.2025

  • alex111

    Локомотив с заслуженной победой. Увы , Спартак к началу сезону оказался не готов. Не считаю сезон проваленным ,он только начался ,но я думаю, что руководство команды и Станкович расторгнут соглашение. По игре не скажу, что играли плохо ,но команда просто расбалансированна, нет цельной игры как у тех же ЦСКА, Зенита ,Локо ,Краснодара и Динамо. С такой игрой против Зенита всё может закончиться опять 1-7 .

    09.08.2025

  • Sehrgut

    Побеждает сильнейший :exclamation: :exclamation: :exclamation: Всё остальное от Лукавого. Спартак Чемпион :exclamation: :star2: :star2: :star2: :star2:

    09.08.2025

  • Stranger in the Night

    А в ПСЖо?

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Изыди, глиномёс

    09.08.2025

  • ivan haritonov

    Красота, какой классный день сегодня. всех с победой!

    09.08.2025

  • hant64

    С таким воротчиком, как Максименко, чего хотят в этом клубе добиться? Если только в пердив попасть, тогда да, воротчик самое то.

    09.08.2025

  • 55555....

    Мама , это святое.Долгих лет ей. Тут по хе.р,спорт или еще что. Моей скоро 75.Подарок жжет, так хочется скорее подарить...!!!)

    09.08.2025

  • Вася

    ждем, после такого позора, станкович подал в отставку!

    09.08.2025

  • totocutugno

    А за что Станковича на выход, если переиграли? Играйте дальше так!

    09.08.2025

  • geviol

    я за тебя рад,кончил ты или не кончил,а выебли Спартак,может ты и вставил станковичу перед игрой,я так понял за Спартак много доров болеет

    09.08.2025

  • Stranger in the Night

    Да в неплохих командах он в сериале погирал. В грандах, подобных которым у нас и нет. Да и серия А - очень серьезный турнир, особенно тогда.

    09.08.2025

  • Ваня Ванечкин

    опять ПОЗОР РОССИЙСКОГО футбола трахнули и дали левый пеналь, чтоб не плакали пищевые добавки!:rofl::rofl::rofl:

    09.08.2025

  • Aprel

    Спартак порвал Локо! Не понять этого, значит не жить в России! Гойда, ёпть...:rofl::money_mouth::sunglasses:

    09.08.2025

  • rake

    в прошлом году бомжей еле как выиграли, по сути игра ничейная была

    09.08.2025

  • finn1956

    Анчелотти - исключение из правил, а о поставленной игре ЦСКА можно будет говорить только после пару чемпионств.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спирт, сейчас увидел в Тебе человека. Царствие небесное твоей маме.

    09.08.2025

  • hant64

    Черчесов когда в хорошие тренеры успел попасть? После того, как ссаными тряпками из Ференца погнали? А, нет, после того, как пинком под зад выпнули из сборной Кахастана. И сразу же топом стал:grin::grin:

    09.08.2025

  • Пахтакор чемпион

    Тренерская победа. Батраков молодец, но вся команда хорошо и слаженно работает.

    09.08.2025

  • Виктор Рябочкин

    Не могу понять некоторых активных болельщиков "Спартака"! Чего вы так волнуетесь?!) Сам за Спартак болею уже 64 года! Болел за Маслаченко, Корнеева, Ловчева, Кавазашвили, Хусаинова, Ольшанского, Осянина, Папаева, Ярцева, Хидиятуллина, Иванова, Карпина, Мостового, ФЕДЮ Черенкова... и мн. других тех кого сам видел а поле. Но сейчас нет исполнителей, нет игры, нет тренера! НЕТ КОМАНДЫ!!( У руля моего дорогого клуба стоит тупой денежный мешок, и ему все одно на чем бабло зарабатывать! И плевать ему на нас, на наш "Спартак"!

    09.08.2025

  • Aprel

    Эти бараны, кого надо бараны, аж до 2036 года, а то и дальше...:rofl::sunglasses::money_mouth:

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Страпон, ты опять бухой?

    09.08.2025

  • Кабанчик

    кончил?

    09.08.2025

  • Dexterous

    максименко молодец. Подарил столько интересных моментов, голов.

    09.08.2025

  • geviol

    Спартак Г..но,Спартак Г..но,Спартак Г..но,Спартак Г..но

    09.08.2025

  • Заполярье

    Странно читать комментарии! А что случилось? Спартак победил! Это факт! Кто-то против? 25 лет одни прорывы и победы и, НИ ОДНОГО БАРАНА это не удивляет! А тут, что случилось?! Спартак победил! Вот и всё! :rofl::money_mouth::sunglasses:

    09.08.2025

  • Спринт

    ЦДКА , ЦДСА, ЦС МВО, ЦСКА всегда был важнеее какого то обшества потребления. Якобы "злорадство" слишком высокое чуство по отношению к тушинскому колхозси - про просто презрение к ничтожеству ..

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    Ладно пошёл Зенит смотреть , хватит этой Москвы на сегодня

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мартинс всегда!!!

    09.08.2025

  • puzo-75

    Чтобы угробить очередного русского футболиста???

    09.08.2025

  • Кабанчик

    Просьба выгнать из Спартака Максименко! сколько можно привозить?

    09.08.2025

  • 55555....

    Ты? ..

    09.08.2025

  • d.Lavrentev77

    Сейчас на холодную голову Не Станкович виноват Ни Максименко А тот кто платит им деньги Ну редкостный ЛОХ

    09.08.2025

  • geviol

    подмойся,и не 3.14зди

    09.08.2025

  • _моро

    зеркалю, пусть повизжат)

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    в Зннит уйдет зазнается сразу

    09.08.2025

  • the gathering !

    сейчас все бросим и пойдем искать нового тренера

    09.08.2025

  • 55555....

    Да,самое главное. Поздравляю девченок,с заслуженной победой....Сегодня нас по делу опустили...Спасибо тренерскому штабу

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сосешь только ты, утырок. Причмокивая

    09.08.2025

  • Alexander Kulikov

    Батраков, очень прошу тебя оставаться таким же растерянно скромным, не торопись придумывать всякие фирменные знаки, жесты , после забитых мячей. Будь прост, достаточно улыбки и приветствия болельщикам.

    09.08.2025

  • Stranger in the Night

    был бы хорошим - в двух ситуациях мог бы и выручить. Поражает, чсто на него уже столько лет делают ставку. Эти его отбьои перед собой, неумение складываться и отталкиваться - они ведь с самого начала и т.д.

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    вот зачем набрасывать

    09.08.2025

  • _моро

    говно клуб - говно болелы)

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    Максименко в Реал , Угальде в Барселону

    09.08.2025

  • d.Lavrentev77

    нет, переобувания не будет в прошлом году тоже бомжей наказали а толку

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    нет

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    такой же как и джикия, ам?ба.

    09.08.2025

  • _моро

    погоняй своего ))) а потом сгинь, тупень)

    09.08.2025

  • А Х

    Батраков хорошо батрачит!

    09.08.2025

  • Иван Л.

    Браво Нашим пацанам!!!

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    Сейчас вот мясо тут все в шоке конечно , а вот реально переиграет Спартак Зенит а Спартак реально может , ибо куражнвя команда и что тогда все быстро переобуетесь ? Станкович лучший будет )

    09.08.2025

  • geviol

    Отсосал Спартак и весь народ ох как рад

    09.08.2025

  • Aprel

    Станкович забил три мяча в ворота Локо! Спартак чемпион! :relieved:

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    да не выглядел,ровно все было. но дырка в воротах все зарешала

    09.08.2025

  • d.Lavrentev77

    дебил, следующий матч в тушино

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Но итальянец в ЦСКА ведь смог поставить игру и дед Карло в Реале тоже поставил!

    09.08.2025

  • _моро

    это все из-за судьи! свистел газпромовец в одну калитку!

    09.08.2025

  • bvp

    Классика жанра от Спартака - продлить тренера и выгнать, чтобы побольше неустойки распилить. Может все-таки Саню Мостового попробовать, хуже не будет?

    09.08.2025

  • geviol

    хех да хоть бы что,но твой клуб Гооооовно,и ему может подсветить паердив,сосси и радуйся очередной отстойной игре своего не до клуба

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Скинься дэбил

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Локомотив и Галактионов будут там же, где обычно. Сейчас бегут, всё залетает. Но так будет не всегда.

    09.08.2025

  • АбАкУмоВ

    А как они радостно ещё весной хрюкали)))

    09.08.2025

  • Пахтакор чемпион

    Судья нормально судил, зря нагованиваете. А комментаторы - а от футбола не отвлекайтесь Можно звук отключить, помогает. Ничего ценного они не скажут.

    09.08.2025

  • Заполярье

    Спартак выиграл в штатном режиме! Спартак вперёд! :slight_smile:

    09.08.2025

  • andy1962

    или под Бубнова)

    09.08.2025

  • Anatoly Silonov

    Максименко и Умяров провалили матч.

    09.08.2025

  • 55555....

    Нет.

    09.08.2025

  • spartsmen

    все посмотрим. и, как обычно, спартак в жопе, а локо - в тройке.

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    потому что гладиолус.

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    макса можно и перед

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Да. Если бы Батрак попал под Горлуковича - его поменяли бы ещё до перерыва.

    09.08.2025

  • Глупый

    руководсво спартака не хочет обьяснить что происходит?

    09.08.2025

  • Спринт

    Своя мама важней не только какого то футбола. Моей мамы нет уже 54 года и всё отдал бы в этой жизни, что бы она была.

    09.08.2025

  • Василий Павлович

    Имеем право, конечно, гнать на тренера. Но, после первой " пенки" им. Максименко, хочется и в него плюнуть.

    09.08.2025

  • 55555....

    Да при чем тут Батраков? Да,он молодец,спору нет. Но такой, дебильный Спартак?.. Еще умудрились 2 забить....

    09.08.2025

  • finn1956

    Школьнику было ясно еще в мае, что Станковича надо было увольнять по окончании прошлоо сезона. Какому идиоту вообще пришло в голову приглашать тренером бывшего игрока итальянской серии А, где много борьбы, но играющая команда появляется раз в 100 лет, а главный принцип футбола бей-беги. Станкович вообще не понимает, что такое комбинационный футбол. Поэтому игры у Спартака нет и не будет при этом тренере.

    09.08.2025

  • SpartakSirius

    На следующий матч в Питер лучше не вылетать и получит технарь , чтоб не видеть позора .

    09.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Как верили в Чернышова, когда заняли в 2003 "рекордное" 10 место!

    09.08.2025

  • Врн36

    А что интересно Мостовой скажет про Станковича.

    09.08.2025

  • _моро

    зато спартак самый популярный и истинно народный!

    09.08.2025

  • Aprel

    Замечательный матч! Спартак раздавил паровоз! Ура! Спартак чемпион! :relaxed:?

    09.08.2025

  • Saypin

    посмотрю в мае.

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    завтра черчесов уйд?т из ахмата.

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    да похер, главное в поле

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Этому клоуну хоть Реал купи - просрет. Пустышка

    09.08.2025

  • spartsmen

    угу. зырь в таблицу, недоросль.

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Взаимный привет!Всё же было видно.Спасибо.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Убейся об стену, дэбил

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    поздно ) продлили же месяц назад ) Рукодство в него верит и несего тут смуту наводить

    09.08.2025

  • Saypin

    СПРАВА

    09.08.2025

  • А V

    Станкович поплыл,,, непонятные действия

    09.08.2025

  • Saypin

    Галактионов такое же г.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он прячется от Алиевских псов в Бакинской канашке!

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дркушич не выйдет?

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Факт

    09.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Да Батраков ваще 1 из всех наших сделал клоунов.

    09.08.2025

  • Stranger in the Night

    Да, даже руками махать как-то перестал и аплодировать. Того глядишь, и главный скилл - с обниманиями - потеряет.

    09.08.2025

  • Saypin

    ты чо комар с одной извилиной? или пездюк малолетний? иди в угол, пока чо поумнее не придумаешь

    09.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Книга «Как Батраков убивал Спартак» уже в типографии..:joy::joy::joy:

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    голова нездоровая. а мог бы ещ? пожить.

    09.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Поздняк уже

    09.08.2025

  • Инженер по охране труда

    Похоже руководство "Спартака" допустило фатальную ошибку, оставив Станковича главным тренером, "Спартак" при Станковиче больше мучается, чем играет...Да Станкович был хороший игрок, но хороший игрок далеко не всегда становится хорошим тренером. Найдите нормального тренера!

    09.08.2025

  • spartsmen

    локо, конечно, выглядел сильнее. а тупое вонючее руководство спартака в очередной раз прое... срало нужного тренера. погружение продолжается.

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Даже Селихов мог бы выручить.

    09.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Это был плохой день. Станкович, похоже, поплыл. Дмитриев - хорошо, Максименко - до свидания, Помазун - пора себя показывать. А в общем, без относительно какого-то конкретного клуба,задрал уже наш "фирменный подлый футбол", когда сами рубят соперников сзади и сами же валаются как тяжелораненные по поводу и чаще без.

    09.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ты изменил Абаскалю((( Позор!

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    Попробуйте Максименко слева в защите. Вдруг попрет и все сложится

    09.08.2025

  • andy1962

    прошло всего 4 тура, но уже сейчас можно сказать, что чемпионом Спартаку не стать. 8 очков от лидера это все....((( После этого матча констатирую. У Спартака две беды - тренер и оборона. И там и там чудовищный бардак. Можно сколько угодно петь дифирамбы Батракову, несомненно одно - никто на высоком уровне не позволит так спокойно принимать и бить по воротам. Там ноги оторвут сразу же. С такой обороной 3 от Балтики уже не кажется чем-то фантастическим.

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Да ведь игра равная была абсолютно. Просто один игрок зарешал свои моменты, а с другой стороны защита и вратарь - дно.

    09.08.2025

  • Meddle

    Зря пеналь поставили. 1:2 лучше, чем 2:4

    09.08.2025

  • the gathering !

    злорадство так и веет по отношению к Спаму. слишком долго Спам принижал ЦДКА, чтоб сейчас можно было не злорадствовать

    09.08.2025

  • Пахтакор чемпион

    Всех с победой. Отличный футбол! И защита неплохо играла. Ура, в общем. Батраков - просто звезда на сегодня.

    09.08.2025

  • SpartakSirius

    Каспийский берег с пеной у рта доказывал , что максименко классный вратарь . Ау ты где , отзавись

    09.08.2025

  • Stranger in the Night

    Не надо слез, не надо паники. Спартак стартовал на четверку - четыре очка в четырех турвх. Вылететь не должен, все по плану)

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мне Даян нравится, а все завистники кто против Даяна, пошли все на ЙУХ!!!

    09.08.2025

  • 55555....

    Плешите на костях... Как говорится..))

    09.08.2025

  • московские болелы,вы ближе всех-как там СТАНКОВИЧ? НАПИСАЛ УЖЕ? ну это....об отставке. заявление.

    09.08.2025

  • geviol

    сосссси и пердив близок,для говно клуба это лучшее где он может быть лучшим

    09.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    над стадионом гул гремящий серб совсем ненастоящий

    09.08.2025

  • Rawalex

    Батраков сегодня придал новое значение выражению "гонять лысого" . Надеюсь, выгнал!

    09.08.2025

  • Contr

    макароны дают...

    09.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вратарь иностранец всё равно уже не влезет из-за лимита

    09.08.2025

  • Вовка Селедкин

    Хоть в Антарктиде, но смотреть это невозможно

    09.08.2025

  • СереХа

    ребят, мои соболезнования..

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    как раз перед зенитом. а дерево надо выкорч?вывать.

    09.08.2025

  • Stranger in the Night

    А в Белграде сейчас хорошо, солнышко, плюс 27))

    09.08.2025

  • Московский

    Ахахаха Это все Газпром опять виноват!1!1!!1

    09.08.2025

  • Friend of Misery

    Приятно смотреть на молодых русских игроков.

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Боже Станковича в Спартаке храни!

    09.08.2025

  • RSMsouth

    Самый слабый Спартак в 21-м веке . Ждём разгром от Питера 1:8,9 или 10

    09.08.2025

  • geviol

    что ж спартаковское гууамно ещё во что-то веришь,а может говно клубу пора в пердив

    09.08.2025

  • Глупый

    удивительно

    09.08.2025

  • Бен Ричардс

    Из пяти отведенных на исправление ситуации матчей Станковичу осталось всего лишь четыре раза проиграть, чтобы его уволили, хотя, я уверен, попрут через неделю после почти гарантированного слива бомжам с такими дырявыми вратарем и защитой. А еще мой традиционный, не знаю какой по счету, привет тем, кто с упорством тупорылых баранов держат команде и в основе Максименко, Литвинова, Умярова и периодически выпускают, типа для "усиления", Хлусевича, Пруцева, Денисова и Заболотного, по сравнению с которыми даже Кутепов выглядел бы как Серхио Рамос. Давно ясно, что футбол это точно не ваше. "Пионэры, идите в ...".

    09.08.2025

  • Romario_Z

    Баринов: ПАЦАНЫ!!!!

    09.08.2025

  • fedland

    в конце прошлого сезона должен был. но...продлили...

    09.08.2025

  • Спринт

    Какую банду? Эта "банда" только на фоне весьма серенькой РПЛ хоть что из себя представляет.

    09.08.2025

  • 55555....

    Сейчас еще не поздно убрать серба. После просера Динамо и Зениту,будет возможность,поднятся. При условии ,хоть дядю Ваню тренером поставь. Насколько же тупые уб.лю.дки сидят в правлении Лукойла,что им нас.рать на Спартак!)))

    09.08.2025

  • igorlvov

    Станкович, многие говорят, что ты мол хороший мужик! Порядочный! Время доказать! Уйди НАХРЕН САМ! Будь мужиком! :((((((((

    09.08.2025

  • Saypin

    опять из дурки сбежал?

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Маме всех благ

    09.08.2025

  • Павел Верещагин

    Леха молодец! Че говорить? Пока очень радует команда с "русским" составом...

    09.08.2025

  • berzulemic

    просто нули. сэ пора 100 статей писать

    09.08.2025

  • Alexey Zakharov

    Кисляк и Глебов из ЦСКА не хуже. Но дистанция покажет.

    09.08.2025

  • Tony Lee

    Сколько ещё нужно позориться, чтобы понять,что Максименко не вратарь, а мешок с говной

    09.08.2025

  • hovawart645

    Матч показал все.

    09.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Паровозы молодцы

    09.08.2025

  • СанЖорыч

    «Локомотив» на своем поле победил «Спартак» да быть не может и поверить не могу. Спартак ведь известен чемпионскими амбициями, но под разгнавшийся поезд всё равно не следует кидаться.

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    только не перед Зенитом )

    09.08.2025

  • СереХа

    он в Италии живет

    09.08.2025

  • Romario_Z

    Мираторг - этот спонсор Спартаку очень идёт!

    09.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Шикарная игра "Локомотива"! Батракову пора в Европу!

    09.08.2025

  • rake

    и главное не показал локо сегодня чего-то сверхестественного. и батракову свободно давали бить

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Спартак трахает собственное руководство. И без всякого удовольствия.

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    Батраков хорош, но две своих желтых сегодня не получил. Но блин этот пижон Максименко, это ужас какой-то. Все 4 имени вратаря, все блин.

    09.08.2025

  • SpartakSirius

    Локо с победой ! максименко и станкович пошли вон из клуба

    09.08.2025

  • Mick Shelby

    Приветствую Вас! Все сказали отлично, добавить нечего.

    09.08.2025

  • Врн36

    Вдруг бывает только пук:rofl::rofl::rofl:

    09.08.2025

  • Millwall82

    игроки все же не так велики как тренеры))) борода не есть "This is Sparta"! От легендарного Батлера.

    09.08.2025

  • Игорь Малышев

    Что творит Газпром!

    09.08.2025

  • Danila Serov

    Да сломают Батрака завтра или он сам играть перестанет. Было уже такое.

    09.08.2025

  • Српски тренер Прайопан Напроч

    Главное что Станкович на откатах за год в Спартаке заработал больше, чем за карьеру игрока. Остальное фигня...

    09.08.2025

  • AZ

    Вот это Паровоз и Батраков раскочегарились! Ну а Спартак, видимо, скоро будет очередную неустойку выплачивать и нового тренера искать))).

    09.08.2025

  • оппонент

    Лёша конечно выступил, однако паровоз переиграл мясокомбинат. Деяну сказать будет нечего, кроме признания своих просчётов.

    09.08.2025

  • ёzhic8

    так ещё раз 15 - и что-то относительно новое может и произойти

    09.08.2025

  • инок

    Батраков походу реально в скором времени уедет в Европу. Причём в неплохую команду.

    09.08.2025

  • Вадим Непобедим

    В годы индустриализации в СССР был лозунг-Наш ответ Чемберлену. Локо ответил по своему. Вышли один лег против семи. А еще Раков в аренде и Пиняев с травмой. Локо шикарен. Ну а Спартак без крмментов. Есть игроки и нет команды. Или новый тренер или что-то другое.

    09.08.2025

  • Dominga

    Локо поздравляю с абсолютно заслуженной победой. Тот случай, когда пришёл болеть за одну команду, а наслаждался от игры другой. Спартаку надо что-то менять. Или лучше даже всё.

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    ну в пердив наврядли. 11 или 12 должны удержать. хотя и в стыки можно. шанс в переходных будет. а может кого и снимут. так в чистую оставят. ха, ха.

    09.08.2025

  • Иван

    теперь то уйдет сам?

    09.08.2025

  • Проснись и пой

    К сожалению, Максименко просто статист, оба гола в конце он просто смотрел, особенно четвертый, мяч катился не спеша... Не умоляя заслуг Батракова.

    09.08.2025

  • Автогол

    Локомотив с победой. Станкович ничем Спартаку не поможет. Игры нет, сплошная возня в центре поля с нелепыми навесами. Полное отсутствие защиты и вратаря

    09.08.2025

  • geviol

    Спасибо Локомотив,за отсос Спартака,этот говно клуб не должен быть в РПЛ

    09.08.2025

  • Berkut-7

    Завтра в телеграм Батракову напишет, уже не Жоао Фелиш, а Килиан Мбаппе и позовёт в Реал))

    09.08.2025

  • Тарасено

    Все по делу. И дело не только в Батракове.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А это так важно?

    09.08.2025

  • это же БРАВО можно сказать еще про одного русского пацана. ДМИТРИЕВ его фамилия. он один в составе СПАРТАКА бился.

    09.08.2025

  • d.Lavrentev77

    Уберите сербу

    09.08.2025

  • Saypin

    Он то в чем виноват?

    09.08.2025

  • Кабанчик

    Ну проиграли и проиграли, ничего страшного не произошло, и чего то нового не произошло

    09.08.2025

  • Глупый

    на велосипеде доедет

    09.08.2025

  • oleg ves

    Паровозов с победой. Батраков - монстр. А Станкович зачем-то против лидера выставил всего 2 защитников. Если нет ЦЗ, зачем Чернова отправил в аренду?

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    погоди вдруг у Зенита выиграет

    09.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Батраков > Жерсон+Жедсон

    09.08.2025

  • Дюшесс

    Батрак уделал Спартак! Зарема, ваш выход! =========================================== Дам, дибидиби дам, дибидиби дам.....)))))

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Устал от непрерывного бубнения Черданцева и перешел на Матч Премьер уже в середине 1-го тайма. А там целых трое обсуждают да еще кадр поляны уменьшают, чтобы себя показать. Приходится смотреть в тишине и вспоминать Маслаченко и Уткина, от которых ничего хорошего не осталось после их ухода.

    09.08.2025

  • allerc

    Что хорошего в Станковиче? То, что он играл в Интере? Ну Шалимов тоже играл в Интере. Че не взяли Шалимова?

    09.08.2025

  • Papaev

    Спасибо Локо, за красивую умную игру... как же погано на душе...

    09.08.2025

  • Войд

    Обычная российская команда опять унизила народную.

    09.08.2025

  • Врн36

    Станкович Шереметьево, и в Сербию. Нечего ждать пять игр. Одной хватило

    09.08.2025

  • Zuschauer

    Поздравляю, жедезнодорожников. Но попробую поработать Рабинером. В прошлом году Зенит выиграл первые 4 матча. Глушенков забил 7 голов, был неудержим. Но... чемпионом стала команда три первых матча, сыгравшая вничью.

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    ЦСКА порадовал игрой , Локо порадовал , осталось Динамо Валеры посмотреть

    09.08.2025

  • Глупый

    еще позавчера должен был

    09.08.2025

  • Saypin

    на удивление согласен - из него капитан , как из Заболотного голеадор.

    09.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Локо с победой! Сегодня вы были сильнее нас. Максименко на выход. Нужна новая защита.

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    где переиграли? моментов ноль. в атаке хаос. да ещ? с заменами "угадал".

    09.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Вопрос за какие заслуги в воротах ставится щекан? Дно днищенское. 0 сейвов, постоянно пожар из за него. Игра на выходах 0. Пенальти отбито 0

    09.08.2025

  • Глупый

    у всех тренеры хороши, челюстини талалаев черчесов,почему кб не может найти

    09.08.2025

  • Дюшесс

    Плеваться уже не куда. Этот деби.л Станкович,будто спецом,Спартак опускает ======================================================= Он двойной агент ЦСКА и Зенита.)))

    09.08.2025

  • hant64

    Локо - красавы просто! Батраков - топ. А вот что делает Бакаев в Локо - это большой вопрос, так привозить пеналь - ну это же не футболист, он в Спартаке уже три года назад с футболом закончил, зачем этот футбольный шлак понадобился Локомотиву?

    09.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Не думаю, что и через неделю с Питером будет лучше. Мб, лучше уже сейчас Деян пойдёт нах?

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Снегач, Мои Поздравления!!!

    09.08.2025

  • volish17

    Это то что нужно делать на поле, парень бил как надо , в Спартаке все били по воробьям . Всё что не делается , сделает Спартак сильней . Мы много в Спартаке меняем тренеров , нужно спокойно дать работать .

    09.08.2025

  • Спринт

    Желал ничью, но победа паравоза гораздо лучше, чем тушинского колхозчи. Хотя паравоз соперник родного ЦСКА на данный временный момент. Ничего необычного не произошло .. средний паравоз в лёгкую переехал слабый пассив Лукойла. Колхоз "20 лет до урожаю" тогда хоть что то выиграет, когда играть научится. Вестимо - никогда. Стакановича на выход еще в начале сентября отправят, как минимум. Тушинские главное и постоянное посмещище футбольной России!

    09.08.2025

  • vlad.pussev

    Батраков - еще 5 лет без Чемпионата Мира! А вель таку банду бы собрали!

    09.08.2025

  • allerc

    Жидсон ни о чем. Зачем покупали?

    09.08.2025

  • igorlvov

    Да не знаю! Помоему ждать игры с Зенитом нет смысла! Серб - домой! Реально задоблали эти сраные эсперементаторы, что Абаскаль, что это чучело! Спартак Вам чё место для ваших бредовых идей!?????? СТАНКОВИЧ, МАЛЫШЕВ, КАХИГАО.........ПОШЛИ НА ХХХ! Дальше так просто уже не прилично! :)

    09.08.2025

  • SuperDennis

    Локо с победой! Жаль, что не смотрел этот искромётный матч, но 80-летний юбилей моей мамы важнее любого футбола.

    09.08.2025

  • hovawart645

    Тянул как мог Ванька нефтяных!!! По беспределу.

    09.08.2025

  • Saypin

    Маркиньос

    09.08.2025

  • Врн36

    Какой же Батраков красава. Паровозов с заслуженной победой

    09.08.2025

  • Adminni

    Стаканович дно, Бакаев такое же дно, играл за КБ весь матч, к Батракову вылетел Семак

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    А у лысого дурачка опять будут судьи виноваты

    09.08.2025

  • Электросталец

    Батрак уделал Спартак! Зарема, ваш выход!

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ну что вы хотите от команды в которой играют Умяров, Литвинов, Заболотный?! Посмотрите их статистику. Кто их брал?!

    09.08.2025

  • krinf15

    Два фаната словесного поноса - Чердак+Журавель - это, конечно же, та ещё гремучая смесь! ((((( Терпел их до 36-й минуты первого тайма! Именно тогда, эта несладкая парочка, ничтоже сумняшеся, принялась всерьёз обсуждать, что ничья устроит обе команды. Дальше - смотрел без звука!

    09.08.2025

  • Saypin

    Каков Максименко! как 5 не пропустил то? ГОНДОН

    09.08.2025

  • RSMsouth

    Такого слабого Ромьика давно не было . Жаль болел , насяльники не хило распилили бабло

    09.08.2025

  • hovawart645

    Пипец конечно и комментаторы, и судья. Я в шоке.

    09.08.2025

  • Ilya Gudman

    Болел Локо с победой вдвойне приятно что над Спартаком , супер старт

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Спасибо.)

    09.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Зимой Батракова купит Зенит.....инфа 100 процентов....

    09.08.2025

  • Clever77

    Несмотря на прекрасную игру Локо и особенно Батракова , кажется снова тушинских девок засудили :joy::joy::joy:

    09.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Станкович должен выплатить Спартаку неустойку!

    09.08.2025

  • болельщик СПАРТАК М. поздравляет ЛОКО с убедительной,яркой победой. да,уж,а СПРАРТАКЕ оказывается все гораздо хуже,чем я мог себе представить... НИЧЕГО НЕТ-НИ ОБОРОНЫ,НИ НАПАДЕНИЯ.одно светлое пятно на фоне сплошной безнадеги....ДМИТРИЕВ его фамилия

    09.08.2025

  • инок

    Локо с заслуженной победой! Батракова с хет-триком!

    09.08.2025

  • Danila Serov

    Да сломают Батрака завтра или он сам играть перестанет. Было уже такое. А насчет Спартака так игроки не знают как играть. Тупо не понимают.

    09.08.2025

  • Српски тренер Прайопан Напроч

    Фильм Тупой, ещё Тупее 3.0 будет снят про Станковича и руководство Спартака...

    09.08.2025

  • Дюшесс

    когда будет заявление об отставке? ========================================= Да пусть работает, на радость остальным!)))

    09.08.2025

  • Проснись и пой

    Подписываюсь! Тоже болельщик Спартака.

    09.08.2025

  • Кот-матрос

    Кстати, и вас с победой!

    09.08.2025

  • KlimA

    Жаль наша сборная сейчас не играет нигде.. какая молодёжь подросла в разных клубах..

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Прекрасный футбольный вечер! Прекрасное настроение!

    09.08.2025

  • 55555....

    Плеваться уже не куда. Этот деби.л Станкович,будто спецом,Спартак опускает.

    09.08.2025

  • Глупый

    когда будет заявление об отставке?

    09.08.2025

  • Крутиков Крутиков

    Локо с победой, играли забейте сколько сможете, мы все равно забьем больше. Станковича пора домой отправлять

    09.08.2025

  • Српски тренер Прайопан Напроч

    наши во главе с Максименко сливают очередного нервостеника. а леги типа Барко и Угальде все давно поняли, кто это такой и захотели уйти, но их не отпустили.

    09.08.2025

  • Вовка Селедкин

    Кроме Дмитриева все остальные на поле отбывали номер, ужасная игра в обороне! Похоже Станковичу пора возвращаться в Сербию, пока

    09.08.2025

  • rake

    думаю после бомжей станковича уволят

    09.08.2025

  • Rawalex

    Станковича надо еще продлить на пару сезонов, он радует всю Россию!

    09.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Классно Батраков батрачит на дрезине.....браво!!!

    09.08.2025

  • 99

    Вот паровозик разогнался, стадо переехал солидно!!! Батраков вообще пятоков не замечал! С хет триком этого славного мальчишку!!! Крут

    09.08.2025

  • Леший

    Локо с победой! Спартаковцы бегали, старались, владели мячом... Но с такой игрой в обороне и столь неэффективной атакой ловить им в турнирной таблице нечего. В первом тайме с Акроном, играя в равных составах, Спартак нанёс всего 1 (один!!!) удар в створ. Сегодня за весь матч - 2,5. Половинка - это тычок мяча лбом Бабича в направлении вратаря. Ну и чего ожидать с такой "эффективностью"?

    09.08.2025

  • Деметрио

    Станкович плохо скакал по бровке, даже стенку на скамейке не смог разбить. Сдается?

    09.08.2025

  • GeoMaS

    Неужели по итогам предыдущего сезона не было понятно, что Станкович сыпется. Какие еще нужны доказательства. Сезон был провален до его начала

    09.08.2025

  • ёzhic8

    в остальном - в Чапаева что-ли? это да, с запасом

    09.08.2025

  • fedland

    Спартак в развале. Абсолютно не готов к сезону. Защита во главе с максименко - клоунада...

    09.08.2025

  • Lars Berger

    Квинтэссенция всего этого матча - два высказывания Жорика Черданова: "Станкович ждёт просмотра". "Умяров оказался под Батраковым". Всё, что можно сказать об этой игре. Браво, русские пацаны "Локомотива"!

    09.08.2025

  • Mikhail

    Локомотив с победой! Батракова с хет-триком. Спартак не узнать.

    09.08.2025

  • Сергей Макурин

    Кошмар. Главное вс? по делу. Локо грамотно сыграл. А три центра для спартака убийство. Станкович поплыл. Наверное самое то перед зенитом уйти. Слив продолжается. Как иначе, после забитого сразу пропустили опять. Позорище. Локо молодцы. Батраков супер. Буратино из ворот надо убирать.

    09.08.2025

  • the gathering !

    Жедсон понравился, таких быстрых ног не было в Спартаке со времён Промеса

    09.08.2025

  • Кот-матрос

    Локо + Батраков - это сила, блин! Паровозы выдают суперстарт. А на Спартак приятно смотреть.:grin:

    09.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Локо красиво обыграл Спартак шансов у Спартака не было никаких

    09.08.2025

  • KlimA

    Лёшка Батраков звезда! Глушенков там и рядом не лежал.. Спартак перигран им в одну калитку...

    09.08.2025

  • zoolord

    Максименко в запас матчей на десять.

    09.08.2025

  • spar001

    Рельсы показали, как важно когда у команды русский костяк, а не расфуфыренные леги, купленные за бешенные деньги...

    09.08.2025

  • hovawart645

    Да, завтра!!!

    09.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Рахимова сняли?

    09.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Издевательски-непринуждённо. На классе.

    09.08.2025

  • Денис Янкин

    Одним слово Спартак. Спартаковским болельщикам впору давать право до срочного выхода на пенсию за вредность.

    09.08.2025

  • Marty Friedman

    Четвёртый гол в лучших традициях лучших клубов. Уныло-кислое лицо Максименко превращается в мем...

    09.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Браво Локо!!! Браво Батраков!!!!

    09.08.2025

  • vladmad_75

    Молодцы парни! Батраков - это конечно нечто ))) Эмоции пока конечно переполняют. Хотя есть конечно о чём писать и что писать ) Но это уже завтра ))) С победой Локо!

    09.08.2025

  • hovawart645

    Нас с Победой! Победили всех, и Иванова тоже!!!

    09.08.2025

  • Олег Каноков

    Кажется,Станкович уже готов чемоданы паковать,выглядит уж совсем обречённым.Локо,браво,отличная игра.Батраков,как всегда-открытие,что и подтвердил.Железнодорожников с победой.

    09.08.2025

  • al.bel

    Порядок бьет класс. Можно накупить много классных игроков, но, когда при этом нет команды, успеха не видать. Станкович при классных исполнителях не смог создать команду. Галактионову респект.

    09.08.2025

  • rake

    еще один сезон бездарно упущен

    09.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Батрак лучший футболист лиги!

    09.08.2025

  • ёzhic8

    Браво, паровозы! (Даже тупой Бакаев успел исправиться)

    09.08.2025

  • ровнов

    Ну и кто после этой игры скажет что нужны . Бразильцы? В рожу плюну тому.

    09.08.2025

  • TomCat

    Локо с заслуженной победой! Но каков Батраков!

    09.08.2025

  • Berkut-7

    Я все думал, на кого похож БАтраков по стилю и до меня дошло....это ТОМАС МЮЛЛЕР , точная копия , БАтраков тоже не имеет какой-то скорости, дриблинга, техники , но постоянно оказывается в нужном месте в нужное время, просто читает интуитивно игру и находит для себя нужное место на поле .

    09.08.2025

  • -философ-

    Болельщиков Локо - с заслуженной победой. Молодцы. Кто - нибудь верит ещё в Станковича? Когда уже будет тренер - тактик. Хватит уже мотиваторов приглашать.

    09.08.2025

  • КС

    Рано Черкесий с Тереком подписал контракт. В Спартаке местечко освободилось похоже)))

    09.08.2025

  • zoolord

    4 удара в створ - 4 гола. Батракову свезло, так свезло. В остальном мы паровозов полностью переиграли. Но Станковича прямо сегодня домой.

    09.08.2025

  • igorlvov

    ЁЁЁ нет! Мы не достигли дна! Мы его пробили! ........ВОТ УРОДЫ! И что далее Лукойл!? Ждем реального вылета в пердив!??? Ну ну!

    09.08.2025

  • James Gang

    Для красно-белых пахнуло запахом пердива...

    09.08.2025

  • GeoMaS

    И что мешало выпустить Дмитриева в основе по итогам его игры предыдущего матча?

    09.08.2025

  • Sinaron

    Шикарная игра Батракова! Локомотив знатно унизил мираторговцев )))

    09.08.2025

  • Эрик Стейн

    Станкович снова не понимает что далеть...он не контролирует не то что команду, самого себя не может в руках держать...ищите нормального тренера...ну и Маскименко, снова показывает что стабильно играть-не его

    09.08.2025

  • Српски тренер Прайопан Напроч

    "Станкович - верим!"- девиз рководства Спартака!

    09.08.2025

  • Denissimo

    Вынесли мясо проветриться. Удовлетворён.

    09.08.2025

  • NGE

    Один Батраков сделал в атаке больше, чем все 5 самых дорогих игроков Спартака вместе взятых! Браво, Алексей!

    09.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе.

    09.08.2025

  • Питерский пёс

    Локо с победой, Максименко мнх

    09.08.2025

  • Амбапаркамель Дутумубанаст

    Стул под Станковичем стал жидким. Зато больше не шатается.

    09.08.2025

  • Охотник на свинорылых

    Привокзальных с победой! Батраков это нечто! поросят отчихвостили по полной :thumbsup::thumbsup::thumbsup: У Станка и правда со здоровьем так себе , то смеётся то сопли на кулак наматывает. Шизик:joy:

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Станок должен остаться! Даян нам всем нужен!

    09.08.2025

  • krinf15

    Батраков - просто гений! В очередной раз сделал разницу!

    09.08.2025

  • Олег 70

    Интересно-когда татуированного психопата с глупейшей усмешечкой нагонят в свою забугорию?))))

    09.08.2025

  • Джон....Сильвер

    Батраков трахнул Спартак

    09.08.2025

  • NF

    В "Спартаке" настолько всё плохо, что даже лихорадящий "Локомотив" с молодежью справился без глобальных проблем, даже получив пенальти. "Спартак" в цугцванге...

    09.08.2025

  • Адекватный спартач

    Есть статья за доведение до самоубийства. Не доводите Деяна до этого, не портите здоровье, убирайте сейчас. Ну а Локо - с победой!

    09.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Одни выводят бабки в Грецию и Турцию, другие нашу молодежь ростят. Рад за наших пацанов!

    09.08.2025

  • igor1972

    Локомотив! Тяжелейщий матч, но вытащили! Батраков, браво! Пока без потерь, догоняйте...

    09.08.2025

  • Lars Berger

    Браво, Русский "Локомотив"! Болельщик "Спартака".

    09.08.2025

  • Sемён Sемёныч

    Локомотив красавцы!! Отличный выдали матч, ну Батраков просто машина

    09.08.2025

  • GeoMaS

    Взять железнодорожников позиционным навалом? Это утопия.

    09.08.2025

  • d.Lavrentev77

    Человек который является реальным руководителем Спартака ТЫ КОНЧЕНЫЙ ЛОХ

    09.08.2025

  • 1~18

    Спасибо за праздник, Локомотив!

    09.08.2025

  • allerc

    Лидер чемпионата вздрючил середняка. Ничего особенного.

    09.08.2025

  • NGE

    Беззубая атака и печальная игра в обороне - это Спартак. Дружная команда россиян и Великолепный Батраков - это Локомотив. Браво, Локо!

    09.08.2025

  • Деметрио

    Пока Спартак будет показывать такую игру и тренер делать такие замены, болельщики КБ только и будут обсуждать судейство!

    09.08.2025

  • rake

    страшновато становится за следующий тур. там еще 3-4 гола можем отхватить. станкович перестал управлять командой

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    За Локо болеешь или за Спартак – а Батраков лучший!! Станкович устал еще в прошлом туре. А болелы устали от многолетней тупиковой политики руководства. Непременно зарубежный тренер и зарубежные легионеры, которым инотренер всегда отдаст предпочтение. Куда идешь, Спартак, дай ответ?..

    09.08.2025

  • TomCat

    Победа Локо имени Батракова!

    09.08.2025

  • Berkut-7

    После этого матча Батраков добавил к своей трансфернйо стоимости +10 000 000 евро точно))

    09.08.2025

  • baruv

    Батраков добывает заслуженную победу Локо! Два прекрасных матча в Москве с 12 голами! Но какой же флюгер Черданцев...

    09.08.2025

  • James Gang

    Станкович и Максименко на выход!

    09.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот это поворот. Кажется вторая отставка в сезоне сегодня произойдет. Локо с победой, молодцы!

    09.08.2025

  • Garik20002

    Сраньтак. Срань эдак.

    09.08.2025

  • krinf15

    Искренне поздравляю Локо с очень достойной победой и уверенным лидерством!

    09.08.2025

  • the gathering !

    Этот Локомотив слишком быстро и точно играет в пас в атаке для тяжёлого в защите Спартака.

    09.08.2025

  • Володя Патрикеев

    Галактионов - тренер. Станкович - физрук. Факт.

    09.08.2025

  • Правдобур

    Локо с победой! Хорошая игра без остановки! Батраков красавец. Не сломались после пеналя и сразу забили! Поборетесь с ЦСКА за Золото!!

    09.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ - КРАСАУЧЕГИ МУЖЧИНЫ ЖИ ЕСТЬ!!!

    09.08.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Локомотив с уверенной победой!!! Молодцы парни, продемонстрировали классное дерби. Батракову только дальнейших успехов и достижений! Вперёд российский футбол

    09.08.2025

  • Слоноул

    Весёлый клоун Ромбик исполнил нам свою популярную репризу "Смерть Изольды". Поблагодарим его и пожелаем новых творческих успехов !

    09.08.2025

  • Jean4

    Батраков!!! Мда, не за того игрока дали 25 млн. Ну а что Спартак? Он пропускает четыре! Станкович, ау. Чем скорее руководство сделает выводы, тем будет лучше. Ps. Пусть у парня карьера сложится как нельзя лучше. Желаю этого ему.

    09.08.2025

  • футбол это спорт

    Локо – выдающийся старт!

    09.08.2025

    • «Локомотив» — «Спартак»: Иванову снова понадобилась помощь ВАР. Пенальти назначен правильно

    Пономарев: «Кирилл Глебов — русский Рибери»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

