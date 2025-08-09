Хет-трик Батракова принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»
«Локомотив» на своем поле победил «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ — 4:2.
Хет-трик у железнодорожников оформил Алексей Батраков. Полузащитник отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один мяч у хозяев на 49-й минуте забил Дмитрий Воробьев.
У «Спартака» голами отметились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко, реализовавший пенальти на 78-й минуте.
«Локомотив» (12 очков) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ. «Спартак» (4) идет 11-м в турнирной таблице.
Новости