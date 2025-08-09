Пономарев: «Кирилл Глебов — русский Рибери»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах полузащитника Кирилла Глебова.

«Видно, что Кирилл очень любит футбол. Его потихоньку наигрывали в составе, он пользовался своими шансами и доказывал, что способен играть на таком уровне. Как он бежит — это уже мировой уровень. Таких атлетов я давно не видел в нашем чемпионате. Если он продолжит развиваться и в других качествах — Глебов будет незаменимым не только для ЦСКА, но и для сборной России. Вот последний игрок, на которого я смотрел так же, как и сейчас выглядит Глебов — был Франк Рибери в мюнхенской «Баварии». Можете его называть новым Рибери российского футбола. Один в один Кирилл обыграет любого защитника. Очень редкий талант для футбола, у него есть качества для того, чтобы стать выдающимся игроком», — сказал Пономарев «СЭ».

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов был признан лучшим игроком матча четвертого тура РПЛ против казанского «Рубина» (5:1). Россиянин забил два мяча.



Денис Клесарев