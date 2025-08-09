«Локомотив» — «Спартак»: Иванову снова понадобилась помощь ВАР. Пенальти назначен правильно

На 74-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Сергей Иванов неверно оценил случившееся в штрафной площади железнодорожников и ошибочно не назначил пенальти в их ворота. В том моменте Зелимхан Бакаев не успел выбить мяч и въехал левой ногой в Игоря Дмитриева, сбив его.

Арбитру снова понадобилась помощь видеоассистентов Кирилла Левникова и Антона Фролова. Только после их вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля Иванов на 77-й минуте объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу «Спартака».

Фото Скриншот трансляции

