9 августа, 19:54

«Локомотив» — «Спартак»: Иванову снова понадобилась помощь ВАР. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 74-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» судья Сергей Иванов неверно оценил случившееся в штрафной площади железнодорожников и ошибочно не назначил пенальти в их ворота. В том моменте Зелимхан Бакаев не успел выбить мяч и въехал левой ногой в Игоря Дмитриева, сбив его.

Арбитру снова понадобилась помощь видеоассистентов Кирилла Левникова и Антона Фролова. Только после их вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля Иванов на 77-й минуте объявил об изменении первоначального решения и назначении пенальти в пользу «Спартака».

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Михаил

    емко. саусь быстрее. в этом эпизоде почему позже?

    10.08.2025

  • vemolin

    09.08.2025

  • Niko McCowrey

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    Где желтая Бакаеву, Иванов?

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    потому что медленный

    09.08.2025

  • Павел Мальцев

    и тебе

    09.08.2025

  • sergsteed

    а редакции сэ нужна смелость.....чтоб уволить родственника:wink:

    09.08.2025

  • Михаил

    Я тоже смотрел, почему Бакаев не первый на мяче?!

    09.08.2025

  • Кабанчик

    Пусть этот пенальти Судья и псевдоэксперт Бобров себе в жопу засунут

    09.08.2025

    • «Локомотив» — «Спартак»: Батраков оформил хет-трик

    Хет-трик Батракова принес «Локомотиву» победу над «Спартаком»
