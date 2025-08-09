«Локомотив» — «Спартак»: Батраков открыл счет после ошибки Максименко

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Спартака» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 18-й минуте отличился Алексей Батраков. Голкипер красно-белых Александр Максименко отбил мяч на полузащитника железнодорожников после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.