Источник: Пиняев может пропустить месяц из-за травмы

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может пропустить около месяца из-за повреждения, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, перед матчем со «Спартаком» 20-летний футболист почувствовал боль в задней поверхность бедра. После МРТ потребовалась дополнительная проверка — в клубе подозревают, что у Пиняева повреждение сухожилия.

В текущем сезоне Пиняев провел два матча во всех турнирах и отметился одним голом.