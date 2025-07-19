«Акрон» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть матч РПЛ

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России

«Акрон» и «Крылья Советов» встретятся в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре, начало — в 15.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 15:30. Самара Арена (Самара)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.25, за 5 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Крылья Советов» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Акрон» в прошлом сезоне РПЛ-2024/25 занял девятое место с 35 очками после 30 туров. «Крылья Советов» финишировали в премьер-лиге на 10-м месте с 31 очком.