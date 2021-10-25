«Локомотив» одержал победу в матче с «Сочи»

«Локомотив» победил «Сочи» (2:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

На 41-й минуте хозяева открыли счет. Мяч в свои ворота забил Игорь Юрганов. Тин Едвай на 49-й минуте удвоил преимущество хозяев, замкнув головой подачу Рыбуса. В концовке один мяч отыграл Жоаузинью.

Обе команды на данный момент имеют 21 очко. «Локомотив» занимает четвертое место, «Сочи» — шестое. Пятым с таким же показателем идет «Краснодар».

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», а «Сочи» — с тульским «Арсеналом».

«Локомотив» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Сочи» — 2:1 (1:0)

Голы: Юрганов, 41 — в свои ворота (1:0). Едвай, 49 (2:0). Жоаузинью, 90+4 (2:1).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Едвай (Куликов, 66), Пабло, Баринов, Жемалетдинов (Бабкин, 79), Рыбчинский (Анджорин, 79), Тикнизян (Сильянов, 55), Марадишвили, Бека Бека, Керк (Лисакович, 79).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 46), Юрганов, Прохин (Ангбан, 81), Родригау, Юсупов (Барсов, 87), Бурмистров (Жоаузинью, 57), Нобоа, Кассьерра.

Предупреждения: Рыбус, 24. Нобоа, 30. Прохин, 50. Бека Бека, 56. Терехов, 69. Пабло, 90+2.

Судьи: Безбородов. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Турбин (Дмитров). Богданов (Верея).

25 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».