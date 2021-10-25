«Локомотив» — «Сочи»: все голы матча
20:17
«Локомотив» принимает «Сочи» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
41-я минута. Юрганов — в свои ворота — 1:0
Едвай уже видел, как заносит мяч в сетку после стандарта. Но его мечту отнял Юрганов ? pic.twitter.com/ITRf9qwNcc— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 25, 2021
49-я минута. Едвай — 2:0
Отличный угловой «Локо». Подача Рыбуса, прыжок Едвая — всё четко, как в немецком механизме! ? pic.twitter.com/7CvkpLI9Cu— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 25, 2021
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