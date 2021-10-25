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«Локомотив» — «Сочи»: все голы матча

20:17
«Локомотив» — «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» — «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» принимает «Сочи» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

41-я минута. Юрганов — в свои ворота — 1:0

49-я минута. Едвай — 2:0

Локомотив — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры