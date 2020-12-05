Игнатьев объяснил свой дубль в ворота «Рубина»
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над «Рубином» в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ (3:1). Хавбек стал автором дубля.
— Видимо, соскучился по этой позиции, получается играть, забивать, приносить пользу команде, — сказал Игнатьев в эфире «Матч премьер». — Не сказал бы, что ключевым моментом стало удаление у «Рубина». Нужно было терпеть, воспользоваться своими шансами.
Игнатьев отметил, что в моменте с первым голом, по его мнению, голкипер казанцев Никита Медведев уже отпустил мяч, и он воспользовался отскоком.
Также футболист подчеркнул, что команде хотелось порадовать болельщиков, поскольку эта игра — заключительная в этом году на арене «Локо».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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