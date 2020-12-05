Игнатьев объяснил свой дубль в ворота «Рубина»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал победу над «Рубином» в матче 17-го тура Тинькофф-РПЛ (3:1). Хавбек стал автором дубля.

— Видимо, соскучился по этой позиции, получается играть, забивать, приносить пользу команде, — сказал Игнатьев в эфире «Матч премьер». — Не сказал бы, что ключевым моментом стало удаление у «Рубина». Нужно было терпеть, воспользоваться своими шансами.

Игнатьев отметил, что в моменте с первым голом, по его мнению, голкипер казанцев Никита Медведев уже отпустил мяч, и он воспользовался отскоком.

Также футболист подчеркнул, что команде хотелось порадовать болельщиков, поскольку эта игра — заключительная в этом году на арене «Локо».