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«Локомотив» — «Ротор»: почему отменен гол Миранчука?

20:50
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На 83-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Ротор» верное решение принял арбитр Сергей Иванов, отменивший гол Антона Миранчука. Железнодорожник выполнил 11-метровый удар, мяч попал в штангу, отскочил к Миранчуку, никого не коснувшись, и тот отправил его в сетку. В такой ситуации взятие ворот не засчитывается.

Сам пенальти был назначен правильно — за игру рукой Соломона Кверквелии. Для этого Иванову пришлось прибегнуть к помощи видеоассистентов и просмотру видеозаписи. (Александр Бобров)

Локомотив — Ротор

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