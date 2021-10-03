Семак — арбитрам: «Ни один человек не увидел фола кроме вас»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на удаление нападающего Сердара Азмуна в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
В перерыве матча он подошел к судейской бригаде, которую возглавляет Павел Шадыханов, и заявил: «Ни один человек не увидел фола кроме вас», привел слова тренера один из комментаторов матча Павел Богданов в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что в одном из эпизодов Азмун пытался в подкате дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой попал в живот голкиперу сочинцев Сослана Джанаеву. Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора поменял свое решение и удалил иранца с поля.
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