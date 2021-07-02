«Локомотив» провел встречу с болельщиками на «РЖД Арене»
14:41
Московский «Локомотив» устроил встречу с фанатами на стадионе «РЖД Арена».
На сборе присутствовал генеральный директор клуба Владимир Леонченко, который представил рабочий вариант стратегии клуба, разработанный совместно с компанией BCG. Также обсуждались вопросы, посвященные работе с болельщиками.
«Мнение болельщиков очень важно для ФК «Локомотив», и оно найдет отражение при доработке стратегии. В ближайшее время, сразу после утверждения, итоговая версия будет представлена широкой общественности», — говорится в заявлении клуба.
17 июля «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19.00 (мск).
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