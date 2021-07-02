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«Локомотив» провел встречу с болельщиками на «РЖД Арене»

14:41
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Московский «Локомотив» устроил встречу с фанатами на стадионе «РЖД Арена».

На сборе присутствовал генеральный директор клуба Владимир Леонченко, который представил рабочий вариант стратегии клуба, разработанный совместно с компанией BCG. Также обсуждались вопросы, посвященные работе с болельщиками.

«Мнение болельщиков очень важно для ФК «Локомотив», и оно найдет отражение при доработке стратегии. В ближайшее время, сразу после утверждения, итоговая версия будет представлена широкой общественности», — говорится в заявлении клуба.

17 июля «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Начало — в 19.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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