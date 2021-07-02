Черчесов: «Возвращение в «Спартак»? Не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, сказал, может ли он вернуться в «Спартак».

— «Спартак»? Нет. Не хочу, чтобы там кто-то руки на себя наложил. И дети остались без мамы, — сказал Черчесов.

57-летний Черчесов возглавлял «Спартак» в сезоне-2007/08. В качестве игрока он выступал за красно-белых с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993, в 1995 и 2002 году.