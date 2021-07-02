Черчесов рассказал об отношении к Максименко и шансах вратаря попасть в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к вратарю «Спартака» Александру Максименко и шансах игрока попасть в национальную команду.

«Отношение к Максименко у меня отличное. Другое дело, что у меня не было возможности с ним поговорить. Пока он ко мне не попадет, это будет некорректно. Есть вещи, на которые ему надо обратить внимание. Есть школа, которая называлась советской, где вратарь нужен был тогда, когда нужен. Вратарь должен выигрывать игры. Если ему интересно, единственный матч в моем понимании, в котором он был реальным вратарем — это игра с «Динамо». Тогда «Спартак» выиграл со счетом 2:1, и выиграл этот матч Максименко. Таких игр должно быть больше, на это надо нацеливаться, а не на: «Ой, неплохо сыграл». Я надеюсь, что на меня никто не обидится, надо научиться выигрывать матчи, а не просто быть хорошим.



Наш вратарский цех надо подтягивать, не мы же придумали, что вратарь — это полкоманды. А Максименко имеет такой же шанс, как и все остальные. Он провел чемпионат Европы, набрался определенного опыта. Сейчас «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов. Хотелось бы, чтобы вратари проявляли себя именно в таких играх. Потому что в матчах с не буду называть какими клубами сложно оценить реальный уровень и вратаря, и полевого игрока», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

23-летний Максименко провел 13 матчей за молодежную сборную России.