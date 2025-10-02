«Локомотив» проведет второй раунд переговоров по новому контракту Баринова на следующей неделе

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с капитаном команды Дмитрием Бариновым.

— Понимаете, почему так затягивается история с Бариновым?

— Переговоры идут. У него самый сильный контракт в команде.

— Не боитесь, что он все-таки может уйти?

— Боюсь. Поэтому и ведем переговоры.

— В течение какого срока возможно будет договориться с Бариновым?

— Не знаю. На следующей неделе второй раунд переговоров. Будем договариваться.

Действующий контракт 29-летнего хавбека с клубом истекает летом 2026 года.