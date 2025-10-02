Бабаев о продлении контракта с Обляковым: «У Вани есть желание остаться, у нас — его сохранить»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с полузащитником Иваном Обляковым о продлении контракта.

«С Ваней Обляковым мы в процессе переговоров. Не могу сказать, что это финальная стадия переговоров. Но уверен, что мы договоримся. У Вани есть желание остаться, у нас есть желание его сохранить. Это нормальная процедура, требует иногда чуть больше времени, иногда чуть меньше. Но переживать не стоит», — сказал Бабаев «СЭ».

27-летний Обляков выступает за ЦСКА с 2018 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.