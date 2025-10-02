Бабаев о продлении контракта с Мойзесом: «Надеюсь, что на следующей неделе поставим точку в этом вопросе»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с защитником Мойзесом о продлении контракта.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА продлит соглашение с 30-летним бразильцем до лета 2029 года.

«Мы находимся в финальной стадии переговоров с Мойзесом. Я надеюсь, что на следующей неделе мы поставим точку в этом вопросе», — сказал Бабаев «СЭ».

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.