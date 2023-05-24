Соболев покинул заседание КДК РФС

Нападающий «Спартака» Александр Соболев покинул заседание КДК РФС.

Московский клуб отказался от комментариев.

Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

В текущем сезоне форвард провел 32 матча за красно-белых во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал 9 голевых передач.