«Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом до конца сезона

«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Предыдущий контракт игрока действовал до 31 декабря 2021 года.

?? «Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом!



? Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона 2021-2022



?? https://t.co/5bHGEQbqzZ pic.twitter.com/qYi03QhPpg — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 30, 2021

Ротенберг выступает за «Локомотив» с августа 2016 года. Футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.