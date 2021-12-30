«Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом до конца сезона
16:54
«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Предыдущий контракт игрока действовал до 31 декабря 2021 года.
?? «Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом!— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 30, 2021
? Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона 2021-2022
?? https://t.co/5bHGEQbqzZ pic.twitter.com/qYi03QhPpg
Ротенберг выступает за «Локомотив» с августа 2016 года. Футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.
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