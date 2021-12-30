Защитник Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с «Локомотивом».

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива» и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий. Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон. Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Ротенберга.

Сегодня, 30 декабря «Локомотив» объявил о продлении контракта с 35-летним Ротенбергом до конца сезона-2021/22. Предыдущее соглашение действовало до 31 декабря 2021 года. Защитник не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.