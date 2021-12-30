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«Лучший кристалл Сваровски теперь у нас». «Спартак» — о покупке Классена

«Спартак» сравнил новичка команды Классена с кристаллом Сваровски
16:47

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на переход в команду защитника Леона Классена.

«Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в «Спартаке», — говорится в публикации в англоязычном Twitter красно-белых.

Сегодня, 30 декабря «Спартак» объявил о покупке Классена у австрийского «Тироля». Московский клуб подписал контракт с 21-летним россиянином до конца июня 2025 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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