Пресс-служба «Спартака» отреагировала на переход в команду защитника Леона Классена.

«Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в «Спартаке», — говорится в публикации в англоязычном Twitter красно-белых.

Swarovski (Tirol)'s finest jewel, now at Spartak ? pic.twitter.com/09OsdEdRIH — FC Spartak Moscow ? (@fcsm_eng) December 30, 2021

Сегодня, 30 декабря «Спартак» объявил о покупке Классена у австрийского «Тироля». Московский клуб подписал контракт с 21-летним россиянином до конца июня 2025 года.