«Лучший кристалл Сваровски теперь у нас». «Спартак» — о покупке Классена
«Спартак» сравнил новичка команды Классена с кристаллом Сваровски
16:47
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на переход в команду защитника Леона Классена.
«Лучший кристалл Сваровски (Тирольский) теперь в «Спартаке», — говорится в публикации в англоязычном Twitter красно-белых.
Swarovski (Tirol)'s finest jewel, now at Spartak ? pic.twitter.com/09OsdEdRIH— FC Spartak Moscow ? (@fcsm_eng) December 30, 2021
Сегодня, 30 декабря «Спартак» объявил о покупке Классена у австрийского «Тироля». Московский клуб подписал контракт с 21-летним россиянином до конца июня 2025 года.
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