В Госдуме осенью могут обсудить возвращение пива на стадионы

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин рассказал, когда в комитете готовы обсудить возможное возвращение пива на стадионы.

«Тема важная и актуальная, необходим открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами. Мы готовы проводить данную работу в период осенней сессии», — цитирует Матыцина ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения в России чемпионата мира 2018 года (с 14 июня по 15 июля).

В июне депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил «СЭ», что ранее главным противником возобновления продажи пива было Министерство здравоохранения РФ, но сейчас у ведомства уже нет такой категоричной позиции.