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Сегодня, 21:01

«Локомотив» предложил Конти полноценный контракт на 2,5 года

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Херман Конти ведет верховую борьбу за мяч.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» предложил полноценный контракт защитнику «Бенфики» Херману Конти.

Срок соглашения рассчитан на 2,5 года. Контракт будет подписан до конца этой недели.

28-летний аргентинец Конти принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провел в арендах в других командах. Игрок также выступал за мексиканский «Атлас» и бразильский клуб «Байя».

Всего он провел за «Бенфику» 10 матчей, отметившись 1 голом.

Херман Конти (в&nbsp;центре в&nbsp;белом) и&nbsp;Руй Витория (в&nbsp;красной футболке). Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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