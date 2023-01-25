«Локомотив» предложил Конти полноценный контракт на 2,5 года

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» предложил полноценный контракт защитнику «Бенфики» Херману Конти.

Срок соглашения рассчитан на 2,5 года. Контракт будет подписан до конца этой недели.

28-летний аргентинец Конти принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провел в арендах в других командах. Игрок также выступал за мексиканский «Атлас» и бразильский клуб «Байя».

Всего он провел за «Бенфику» 10 матчей, отметившись 1 голом.