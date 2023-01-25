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Португальский журналист: «Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге»

Мария Гусева
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Португальский журналист издания Record Sports Daily Флавио Микель Силва прокомментировал переход защитника Томаша Тавареша из «Бенфики» в «Спартак».

«Томаш Тавареш — один из самых перспективных правых защитников Португалии, — цитирует Sport24 Силву. — У него высокий потенциал, и раньше им интересовались топовые клубы по всей Европе. Не понимаю, как можно было перейти в РПЛ без еврокубков, но, видимо, его старый друг из «Базеля» Гильермо Абаскаль отлично уговорил Томаша переехать в Москву. При испанце португальский крайний защитник показывал свою лучшую игру, и в «Спартаке» болельщики снова это увидят.

Тавареш станет открытием в РПЛ и одним из лучших защитников в лиге. Это трансфер на перспективу, который поможет команде решить проблему с обороной и атакой. У португальца отличный дриблинг и передачи. Желаю Томашу удачи в России и скорейшего возвращения в топовый европейский футбол. «Спартак» может в будущем хорошо заработать на трансфере защитника. Потенциально он является игроком сборной Португалии, и будет не удивительно, если Тавареша будут вызывать в ее состав. Томаш покажет свой класс в России".

21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», где тогда работал нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.

В сезоне-2022/23 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных встречах участия не принимал.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
1
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
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