«Локомотив» поздравил Миранчуков с 25-летием
«Локомотив» поздравил полузащитников Антона и Алексея Миранчуков с 25-летием.
«Мы поздравляем Лешу и Антона с днем рождения! Желаем Антону забить сегодня «Уфе» и мощно выступить в Лиге чемпионов.
Леше — удачно дебютировать за «Аталанту» в сегодняшнем матче с «Наполи» и стать звездой чемпионата Италии", — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.
Миранчуки — воспитанники «Локомотива». В августе Алексей перешел в «Аталанту», за которую может дебютировать сегодня в матче чемпионата Италии против «Наполи» (начало — в 16.00 мск).
Сегодня, 17 октября, «Локомотив» сыграет с «Уфой» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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