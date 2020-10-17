«Локомотив» поздравил Миранчуков с 25-летием

«Локомотив» поздравил полузащитников Антона и Алексея Миранчуков с 25-летием.

«Мы поздравляем Лешу и Антона с днем рождения! Желаем Антону забить сегодня «Уфе» и мощно выступить в Лиге чемпионов.

Леше — удачно дебютировать за «Аталанту» в сегодняшнем матче с «Наполи» и стать звездой чемпионата Италии", — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

Миранчуки — воспитанники «Локомотива». В августе Алексей перешел в «Аталанту», за которую может дебютировать сегодня в матче чемпионата Италии против «Наполи» (начало — в 16.00 мск).

Сегодня, 17 октября, «Локомотив» сыграет с «Уфой» в рамках 11-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — в 16.30 (мск).