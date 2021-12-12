«Локомотив» поздравил Гильерме с 36-летием и пожелал скорейшего восстановления от травмы
«Локомотив» поздравил вратаря и капитана команды Маринато Гильерме с днем рождения.
«Гильерме — 36! Желаем благополучия, личного счастья, крепкого здоровья, новых побед и скорейшего восстановления от травмы. С днем рождения, Капитан! Ждём твоего возвращения на поле!» — говорится в публикации в официальном Twitter железнодорожников.
Гилерме — 36! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 12, 2021
Желаем благополучия, личного счастья, крепкого здоровья, новых побед и скорейшего восстановления от травмы ?
С днём рождения, Капитан! Ждём твоего возвращения на поле! ?? pic.twitter.com/fvZ7xEwfvE
В сезоне-2021/22 Гильерме провел 18 матчей за «Локомотив» и пропустил 19 мячей, отыграв 3 встречи на ноль. Вратарь получил травму в 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:2), 3 декабря он перенес операцию на голеностопном суставе.
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