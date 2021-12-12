«Большой аэродром, 570 тысяч билетов уже продано». Вокалист рассказал о концерте Metallica, на котором выступит Карасев

Олег Жиляков, вокалист рок-группы Catharsis, в составе которой выступал арбитр Сергей Карасев, рассказал о рок-фестивале, на котором группа выступит в следующем году.

— Выступление Карасева на концерте в этом году — ваша инициатива?

— Какая может быть инициатива, если у нас дружеские отношения! У нас в группе все любят футбол, иногда даже матчи сборной вместе смотрим. Как-то сами к этому пришли: подумали, почему бы не попробовать с ним сыграть?

Серега — многогранный человек. Он крутой гитарист, очень хорошо играет! Не знаю, можно ли об этом говорить, но скажу: в следующем году мы выступаем на одном фестивале с Metallica, который пройдет в Праге. Большой аэродром на 570 тысяч человек — все билеты уже распроданы! И Карасев будет играть с нами. Это к вопросу о том, насколько он качественный музыкант.

— То есть Сергей Карасев готов отыграть с вами весь концерт?

— Конечно! Мы представим его как музыканта нашей группы, но скажем, что он арбитр — потому что его многие любители футбола знают. Наша программа длится больше часа. Посмотрим, сколько Серега будет с нами на сцене, как он подготовится к концерту. Может, и полностью отыграет.

«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica