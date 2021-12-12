Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Большой аэродром, 570 тысяч билетов уже продано». Вокалист рассказал о концерте Metallica, на котором выступит Карасев

Вокалист рассказал о концерте Metallica, на котором выступит Карасев
11:00
Теги:

Олег Жиляков, вокалист рок-группы Catharsis, в составе которой выступал арбитр Сергей Карасев, рассказал о рок-фестивале, на котором группа выступит в следующем году.

— Выступление Карасева на концерте в этом году — ваша инициатива?

— Какая может быть инициатива, если у нас дружеские отношения! У нас в группе все любят футбол, иногда даже матчи сборной вместе смотрим. Как-то сами к этому пришли: подумали, почему бы не попробовать с ним сыграть?

Серега — многогранный человек. Он крутой гитарист, очень хорошо играет! Не знаю, можно ли об этом говорить, но скажу: в следующем году мы выступаем на одном фестивале с Metallica, который пройдет в Праге. Большой аэродром на 570 тысяч человек — все билеты уже распроданы! И Карасев будет играть с нами. Это к вопросу о том, насколько он качественный музыкант.

— То есть Сергей Карасев готов отыграть с вами весь концерт?

— Конечно! Мы представим его как музыканта нашей группы, но скажем, что он арбитр — потому что его многие любители футбола знают. Наша программа длится больше часа. Посмотрим, сколько Серега будет с нами на сцене, как он подготовится к концерту. Может, и полностью отыграет.

«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Николай Егорычев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
День России в спорте! Коньки, фристайл, сноуборд, биатлон, а теперь еще Устюгов!
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
1
0