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«Карасев говорил: когда уезжает в Европу, для него это праздник». Вокалист группы Catharsis рассказал о дружбе с арбитром

Вокалист рок-группы Catharsis рассказал о дружбе с арбитром Карасевым
11:20
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Олег Жиляков, вокалист рок-группы Catharsis, в составе которой выступал арбитр Сергей Карасев, рассказал о дружбе с судьей.

— Как вы познакомились с Сергеем Карасевым?

— Мой хороший друг детства Дмитрий Чельцов — теперь тоже судья — давным-давно сказал мне, что есть у него один знакомый, который любит рок. Говорит: «Вы должны познакомиться с ним». Посидели, посмеялись. И на этом разговор закончился.

Спустя много лет мы с группой ехали в Санкт-Петербург на концерт. В купе со мной оказались Сергей Карасев с женой. Мы пообщались и разошлись, а потом через какое-то время пересеклись с ним в Москве. Не виделись года три-четыре точно. Вот так, с третьей попытки, сдружились.

— Истории про судейство часто вам рассказывают?

— Карасев говорил, что когда он уезжает судить в Европу, то для него это как праздник. Там совсем другое отношение у футболистов к арбитрам. Как он недавно показал две желтых Бонуччи — это небо и земля. Хоть он и ругался на Серегу, но все понял и ушел с поля. В РПЛ было бы совсем по-другому.

Про Вернблума, например, неоднократно слышал, что если бы он играл не в ЦСКА, то его давно бы дисквалифицировали надолго. Ему позволялось чуть больше, чем другим игрокам РПЛ. Поэтому Вернблум и чувствовал себя вольготно — мог в ноги прыгнуть, на судью наорать. Уж не знаю, почему так было.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Николай Егорычев все материалы автора

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