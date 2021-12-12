«Карасев говорил: когда уезжает в Европу, для него это праздник». Вокалист группы Catharsis рассказал о дружбе с арбитром

Олег Жиляков, вокалист рок-группы Catharsis, в составе которой выступал арбитр Сергей Карасев, рассказал о дружбе с судьей.

— Как вы познакомились с Сергеем Карасевым?

— Мой хороший друг детства Дмитрий Чельцов — теперь тоже судья — давным-давно сказал мне, что есть у него один знакомый, который любит рок. Говорит: «Вы должны познакомиться с ним». Посидели, посмеялись. И на этом разговор закончился.

Спустя много лет мы с группой ехали в Санкт-Петербург на концерт. В купе со мной оказались Сергей Карасев с женой. Мы пообщались и разошлись, а потом через какое-то время пересеклись с ним в Москве. Не виделись года три-четыре точно. Вот так, с третьей попытки, сдружились.

— Истории про судейство часто вам рассказывают?

— Карасев говорил, что когда он уезжает судить в Европу, то для него это как праздник. Там совсем другое отношение у футболистов к арбитрам. Как он недавно показал две желтых Бонуччи — это небо и земля. Хоть он и ругался на Серегу, но все понял и ушел с поля. В РПЛ было бы совсем по-другому.

Про Вернблума, например, неоднократно слышал, что если бы он играл не в ЦСКА, то его давно бы дисквалифицировали надолго. Ему позволялось чуть больше, чем другим игрокам РПЛ. Поэтому Вернблум и чувствовал себя вольготно — мог в ноги прыгнуть, на судью наорать. Уж не знаю, почему так было.

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