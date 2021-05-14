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«Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в еврокубках

15:01
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«Локомотив» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в матчах российской премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2021/22, информирует сайт клуба.

«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации сегодня, в 13.00, на своем заседании приняла решение о выдаче клубу лицензии РФС-1. Она подтверждает, что «Локомотив» соответствует всем требованиям, предъявляемым РФС к клубам, и может принимать участие в турнирах под эгидой РФС», — говорится в сообщении.

Также «Локомотив» получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, клуб имеет право участвовать в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

Напомним, что «Локомотив» в этом сезоне стал обладателем Кубка России. За тур до финиша команда идет на третьем месте в чемпионате России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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