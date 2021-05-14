«Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в еврокубках
«Локомотив» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в матчах российской премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2021/22, информирует сайт клуба.
«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации сегодня, в 13.00, на своем заседании приняла решение о выдаче клубу лицензии РФС-1. Она подтверждает, что «Локомотив» соответствует всем требованиям, предъявляемым РФС к клубам, и может принимать участие в турнирах под эгидой РФС», — говорится в сообщении.
Также «Локомотив» получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, клуб имеет право участвовать в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.
Напомним, что «Локомотив» в этом сезоне стал обладателем Кубка России. За тур до финиша команда идет на третьем месте в чемпионате России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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