«Локомотив» получил лицензию УЕФА для выступления в еврокубках

«Локомотив» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС) на участие в матчах российской премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2021/22, информирует сайт клуба.

«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации сегодня, в 13.00, на своем заседании приняла решение о выдаче клубу лицензии РФС-1. Она подтверждает, что «Локомотив» соответствует всем требованиям, предъявляемым РФС к клубам, и может принимать участие в турнирах под эгидой РФС», — говорится в сообщении.

Также «Локомотив» получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, клуб имеет право участвовать в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

Напомним, что «Локомотив» в этом сезоне стал обладателем Кубка России. За тур до финиша команда идет на третьем месте в чемпионате России.