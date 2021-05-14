Дзюба: «Павлюченко научил меня в «Спартаке», что патроны надо беречь»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как перенял опыт у бывшего форварда «Спартака» Романа Павлюченко.
«Когда я был молодой, Павлюченко на тренировках в «Спартаке» не забивал почти, а потом в играх выдавал. Я у него спросил, как такое возможно. Он мне ответил: «Патроны беречь надо!» — сказал Дзюба в эфире клубного телевидения.
Форвард добавил, что считает «Зенит» самым популярным клубом в стране.
«Я думаю, «Зенит» самый популярный клуб России. У нас по всей стране болельщики. Приезжают, поддерживают», — добавил Дзюба.
32-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». Он перешел в «Зенит» летом 2015 года.
Питерцы в позапрошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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