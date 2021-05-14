Дзюба заявил, что раздумывает о карьере телеэксперта
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих планах после завершения карьеры.
«Я пока себя не представляю без футбольных эмоций и адреналина. По будущему думал устроиться на телевидение экспертом, задал бы там жару! Если серьезно, хочу получить тренерскую лицензию и попробовать себя», — сказал Дзюба в эфире клубного телевидения.
В сезоне-2020/21 Дзюба провел 33 матча за «Зенит», на счету 32-летнего россиянина 18 голов и 9 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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