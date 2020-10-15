«Локомотив» показал, как Баринов тренируется на велотренажере

Официальный Instagram-аккаунт «Локомотива» опубликовал фотографию с тренировки полузащитника Дмитрия Баринова, который восстанавливается после операции на крестообразной связке колена.

24-летний россиянин занимается на велотренажере.

23 августа Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком»(1:2).

В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.