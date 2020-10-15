«Локомотив» показал, как Баринов тренируется на велотренажере
17:06
Официальный Instagram-аккаунт «Локомотива» опубликовал фотографию с тренировки полузащитника Дмитрия Баринова, который восстанавливается после операции на крестообразной связке колена.
24-летний россиянин занимается на велотренажере.
23 августа Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком»(1:2).
В текущем сезоне хавбек провел 5 матчей за «Локо» и забил один гол.
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