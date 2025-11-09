Комличенко — о травме, полученной в матче против «Оренбурга»: «Не знаю, надолго ли это»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о полученном повреждении в матче 15-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

«Рана приличная, на пару сантиметров. Глубокая... Не знаю, надолго ли это. Но болит прилично», — сказал Комличенко «СЭ».

Комличенко не смог продолжить матч после после фола со стороны защитник «Оренбурга» Анри Чичинадзе. Вместо него на поле на 90+3-й минуте вышел Руслан Мялковский.