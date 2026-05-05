«Локомотив» опроверг информацию о возможном уходе Галактионова

«Локомотив» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе главного тренера команды Михаила Галактионова.

5 мая «СЭ» сообщал, что ЦСКА и «Локомотив» обсуждали возможное назначение Галактионова главным тренером армейцев.

«В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб. Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года. С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Галактионов в разговоре со «СЭ» попросил представителей СМИ относиться к клубу уважительно и не публиковать недостоверную информацию.

После 28 туров «Локомотив» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max