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6 мая, 09:47

Биджиев — о словах Евсеева про оборонительный футбол махачкалинского «Динамо» при нем: «Посмеялся»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев отреагировал на слова своего сменщика Вадима Евсеева, который критически оценил стиль его футбола.

Ранее Евсеев после одного из матчей отметил, что сейчас «Динамо» играет в атаку, а не «закрывается в обороне», как было до него.

— Сначала посмеялся. Чтобы не опускаться до этого уровня, расскажу такую вещь: когда я только пришел в команду, на первой же пресс-конференции поблагодарил тренерский штаб, который работал до меня. Когда вышли в РПЛ, сделал то же самое. Вот это, я считаю, по-мужски, — цитирует Биджиева «Чемпионат».

Также Биджиев отметил, что «Динамо» при нем занимало первое место по количеству прессинг-действий на чужой половине поля.

В декабре 2025 года 59-летний специалист покинул пост главного тренера «Динамо». Его сменил Евсеев, под руководством которого махачкалинцы с того момента провели 12 матчей, одержали 3 победы, трижды сыграли вничью и уступили в 6 встречах.

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Источник: «Чемпионат»
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Вадим Евсеев
Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат 0 : 0
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Г
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Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Натан Гассама
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И К Ж
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