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5 мая, 20:00

«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 11 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Динамо» Москва

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в понедельник, 11 мая. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.
11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Игру «Динамо» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру РПЛ можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 28 туров чемпионата России динамовцы набрали 39 очков и занимают восьмое место в таблице, у «быков» — 63 очка и первая строчка. Предыдущим соперником бело-голубых был «Локомотив» (1:1), а черно-зеленые в воскресенье обыграли «Акрон» (1:0).

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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