«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» встретятся в матче 29-го тура чемпионата России в понедельник, 11 мая. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Игру «Динамо» — «Краснодар» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игру РПЛ можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 28 туров чемпионата России динамовцы набрали 39 очков и занимают восьмое место в таблице, у «быков» — 63 очка и первая строчка. Предыдущим соперником бело-голубых был «Локомотив» (1:1), а черно-зеленые в воскресенье обыграли «Акрон» (1:0).

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