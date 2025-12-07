«Локомотив» обыгрывает «Сочи» после первого тайма благодаря дублю Руденко

«Локомотив» побеждает «Сочи» после первого тайма выездного матча 18-го тура РПЛ — 3:1.

У гостей дубль за пять минут оформил Александр Руденко, на счету Алексея Батракова гол и результативный пас. У хозяев мяч на счету Мартина Крамарича.