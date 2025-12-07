«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Крыльев Советов» на матч 18-го тура РПЛ.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Хиль.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Евгеньев, Божин, Бабкин, Баньяц, Олейников, Ахметов, Марин.

Игра пройдет 7 декабря на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.00 мск.