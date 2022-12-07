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Дуймович: «Я предлагал Захаряна и Тюкавина европейским клубам, но в РПЛ есть еще один выдающийся игрок»

Дуймович выделил трех футболистов, за которыми следит в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович выделил трех футболистов, за которыми следит в чемпионате России.

«Если брать игроков, за которыми я слежу в России, то, в первую очередь, это динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Про них спрашивают в Европе, а я предлагал их некоторым клубам. Каким? Пусть это останется тайной. Это хорошие парни, но есть еще один выдающийся игрок — Сергей Пиняев.

Два года назад я смотрел игру молодежной сборной России с ним в составе, когда они играли против Хорватии. Уже тогда он сильно выделялся. Рад, что ему дали шанс в РПЛ. Может, из-за всех этих ограничений пришло время проявлять себя этим русским пацанам? Захарян, Тюкавин и Пиняев — эти одаренные парни принесут пользу сборной России», — приводит слова Дуймовича Sport24.

18-летний Пиняев в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимлсть игрока в 3,5 миллиона рублей.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Томислав Дуймович
РПЛ
Константин Тюкавин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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