Мимович будет выступать в «Зените» под 70-м игровым номером

Новичок «Зенита» Огнен Мимович определился с игровым номером в петербургском клубе.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, 20-летний серб будет выступать под номером «70». В разное время игровую форму с таким числом на спине носили Никита Вершинин, Никита Гойло и Дмитрий Богаев.

Мимович присоединился к питерскому клубу 12 февраля 2025 года, перейдя на правах аренды из «Фенербахче». 14-го числа он дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче с «Уралом» (3:1) на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 39 баллами находится на второй строчке турнирной таблицы. Лидером на зимнюю паузу ушел «Краснодар» (39), опережающий питерцев по дополнительным показателям.