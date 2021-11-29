«Локомотив» не получит никакой компенсации от «Манчестер Юнайтед» за Рангника

«Манчестер Юнайтед» 29 ноября назначил немца Ральфа Рангника на пост временного тренера команды. Контракт заключен до конца текущего сезона.

Рангник ушел с должности директора по спорту и развитию московского «Локомотива», которую занимал с июля. При этом английский клуб не выплатит российской стороне никакой компенсации, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По истечении соглашения с «МЮ» специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта.