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«Локомотив» не получит никакой компенсации от «Манчестер Юнайтед» за Рангника

15:37
Ральф Рангник. Фото Reuters
Ральф Рангник. Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» 29 ноября назначил немца Ральфа Рангника на пост временного тренера команды. Контракт заключен до конца текущего сезона.

Рангник ушел с должности директора по спорту и развитию московского «Локомотива», которую занимал с июля. При этом английский клуб не выплатит российской стороне никакой компенсации, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По истечении соглашения с «МЮ» специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта.

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Иван Шитик все материалы автора

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