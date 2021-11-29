Степашин: «Жги у себя во дворе файеры, если это позволит управляющая компания»

Член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин коснулся вопроса введения Fan ID на матчах чемпионата страны.

— Давняя идея, мы ее озвучили, когда я был членом исполкома РФС. Очень правильное решение. Чтобы не допускать хулиганства и всего остального на стадионах, что иногда портит футбол. Тем более сейчас, когда, по крайней мере, на «Динамо», очень много детей, женщин. И очень важно, когда есть уважительное отношение болельщиков на трибунах, когда они не допускают хамства и грубости. Люди должны нести ответственность за свое поведение, — сказал Степашин в интервью «КП».

— А не отпугнет ли этот паспорт болельщика зрителей с трибун?

— Да нет. Тем более настоящий болельщик, он и есть болельщик, а если хулиганов отпугнет, да и спасибо, наверное, пускай в другой месте бузотерят.

— Вчера на матче ЦСКА — «Зенит» болельщики двух команд устроили перекличку против этого закона о Fan ID. Они не правы?

— Ну, они, во-первых, не знают, что это такое. Я думаю, что большая часть из них не читала. Не правы те провокаторы, которые это на самом деле организовали. Паспорт болельщика — это мировая международная практика. Мы должны жить в цивилизованном порядке, в том числе и при болении на футбольных матчах. Так что абсолютно правильное решение, у меня здесь сомнений никаких нет.

— Потом фанаты ЦСКА устроили файер-шоу, после чего их 50 минут не выпускали с трибун. Новый президент Лиги Ашот Хачатурянц сказал, что, мол, просто видеокамеры не работали. Что сделали не так?

— Я не готов сейчас эти вопросы комментировать, потому что я не был на этом матче, не видел, что происходило.

— А вообще, кто в таких случаях виноват? Что можно посоветовать вашим коллегам со стадиона ЦСКА?

— Не надо файеры жечь. Вот и все, что можно посоветовать. Закон есть закон, порядок должен быть порядком. Жги у себя во дворе файеры, если это позволит управляющая компания.