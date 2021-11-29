«Уфа» — «Спартак»: Ларссон, Ломовицкий и Урунов выйдут в стартовых составах
15:48
«Уфа» примет «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Агаларов.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Алиев, Голубев, Саплинов, Мрзляк, Милетич.
«Спартак»: Селихов, Жиго, Джикия, Кофрие, Аиртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Максименко, Акмурзин, Кутепов, Рассказов, Ещенко, Хендрикс, Денисов, Шитов, Мельников.
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