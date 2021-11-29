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«Уфа» — «Спартак»: Ларссон, Ломовицкий и Урунов выйдут в стартовых составах

15:48
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«Уфа» примет «Спартак» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Фищенко, Урунов, Касинтура, Агаларов.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Алиев, Голубев, Саплинов, Мрзляк, Милетич.

«Спартак»: Селихов, Жиго, Джикия, Кофрие, Аиртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Промес, Ларссон, Соболев.

Запасные: Максименко, Акмурзин, Кутепов, Рассказов, Ещенко, Хендрикс, Денисов, Шитов, Мельников.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры