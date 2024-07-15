«Локомотив» намерен приобрести форварда сборной Камеруна Н'Жи

В нападающем сборной Камеруна Клинтоне Н'Жи заинтересованы команды из России, Турции и Катара, сообщает Africafoot.

По информации источника, на данный момент три клуба ведут переговоры с агентами футболиста о его возможном трансфере: это «Локомотив», «Адана Демирспор» и «Аль-Гарафа».

Клинтон Н'Джи с 2019 по 2022 год играл за московское «Динамо». Отмечается, что железнодорожники хотят вернуть футболиста в РПЛ и намерены предложить камерунцу контракт на два сезона. Однако аналогичное предложение форварду поступило из Катара.

Сам футболист хочет присоединиться к клубу, где он сможет играть в старте.

Н'Жи с 2022 года выступал за «Сивасспор», этим летом у него истек контракт с командой. В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 31 матч за «храбрых» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.