«Локомотив» намерен приобрести форварда сборной Камеруна Н'Жи
В нападающем сборной Камеруна Клинтоне Н'Жи заинтересованы команды из России, Турции и Катара, сообщает Africafoot.
По информации источника, на данный момент три клуба ведут переговоры с агентами футболиста о его возможном трансфере: это «Локомотив», «Адана Демирспор» и «Аль-Гарафа».
Клинтон Н'Джи с 2019 по 2022 год играл за московское «Динамо». Отмечается, что железнодорожники хотят вернуть футболиста в РПЛ и намерены предложить камерунцу контракт на два сезона. Однако аналогичное предложение форварду поступило из Катара.
Сам футболист хочет присоединиться к клубу, где он сможет играть в старте.
Н'Жи с 2022 года выступал за «Сивасспор», этим летом у него истек контракт с командой. В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел 31 матч за «храбрых» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -