Кассьерра: «Я счастлив в «Зените» и не собираюсь уходить»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своем будущем. По словам футболиста, он не собирается уходить из питерского клуба.
«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут форварда «Спартака» Александра Соболева.
Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 38 матчей за питерцев во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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