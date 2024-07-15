Кассьерра: «Я счастлив в «Зените» и не собираюсь уходить»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своем будущем. По словам футболиста, он не собирается уходить из питерского клуба.

«Мое будущее? Почему вы спрашиваете меня об этом, у меня ведь контракт с «Зенитом». Я счастлив здесь и не собираюсь уходить», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы продать 27-летнего колумбийца, если подпишут форварда «Спартака» Александра Соболева.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий провел 38 матчей за питерцев во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.