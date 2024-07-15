В «Родине» заявили, что нападающий Тимошенко в ближайшие два дня должен перейти в «Акрон»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о будущем нападающего Ивана Тимошенко.
Ранее агент Олег Еремин, представляющий интересы Тимошенко, заявил «СЭ», что игрок с большой долей вероятности перейдет в «Акрон».
«Да, с большой долей вероятности в течение двух дней завершим трансфер Ивана Тимошенко в «Акрон». Это будет платная аренда с правом выкупа и целым рядом опций и условий. Почему не полноценный переход? В переговорах важно умение находить общий язык и понимать друг друга. В итоге был найден компромиссный вариант между диаметрально противоположными позициями клубов. У нас уже был опыт подобного комплексного решения, когда Алексей Каштанов переходил в «Урал». Мы в итоге получили именно те деньги, на которые рассчитывали изначально», — сказал Зинин «СЭ».
Тимошенко провел за «Родину» 65 матчей, забил 31 гол и отдал 7 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -