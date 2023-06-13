Акинфеев заявил, что не собирается заканчивать карьеру

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о своем будущем. Он признался, что пока не планирует завершать карьеру.

— В следующем сезоне какие планы? Вы играете, все нормально?

— А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и еще буду радовать хотя бы семью своей игрой, — цитирует Акинфеева сайт РФС.

37-летний голкипер играет в ЦСКА с 2003 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Акинфеев провел 29 матчей в РПЛ, 11 из которых отстоял на ноль.