На 71-й и 73-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Сухой вынес предупреждения Сафаа Хади и удалил его. Первая желтая карточка показана за неспортивное поведение — несогласие с решением судьи назначить штрафной удар. Второй раз санкция применена к защитнику гостей за грубую игру против Ведрана Чорлуки. Думаю, инспектор Сергей Мартынов и руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи поддержат Сухого. (Александр Бобров)