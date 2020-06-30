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«Локомотив» — «Крылья Советов»: за что удален игрок гостей?

30 июня 2020, 20:08
25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». Удаление Хади. 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». Удаление Хади. 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». Удаление Хади. 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». Удаление Хади.
25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». Удаление Хади.
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На 71-й и 73-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Сухой вынес предупреждения Сафаа Хади и удалил его. Первая желтая карточка показана за неспортивное поведение — несогласие с решением судьи назначить штрафной удар. Второй раз санкция применена к защитнику гостей за грубую игру против Ведрана Чорлуки. Думаю, инспектор Сергей Мартынов и руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи поддержат Сухого. (Александр Бобров)

Локомотив — Крылья Советов

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